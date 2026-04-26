Metro CDMX en vivo hoy 26 de abril: Reporte de avance de trenes, fallas y líneas saturadas
¿Vas a salir de compras o de paseo por la CDMX? Revisa cómo va el avance de los trenes en la red del Metro capitalino y toma previsiones hoy domingo.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, con el fin de que puedas anticipar tus traslados al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 26 de abril de 2026.
Metro CDMX en vivo hoy 26 de abril: Reporte de avance de trenes, fallas y líneas saturadas
¿Qué pasa en la Línea A?
Usuarios reportan problemas en el avance de trenes en la Línea A, en dirección a la terminal Pantitlán procedente de La Paz.
Qpd con el metro de la linea A dirección pantitlan???— Alam Britoo (@AlanRey07118569) April 26, 2026
Retrasos en Línea 2
Usuarios reportan problemas en la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos.
No MMS, es domingo y su puta línea 2 valiendo para pura verga!— Gibran Jalil (@GibranJalil_13) April 26, 2026
Pinche servicio de porquería