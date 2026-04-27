Ráfagas de viento provocan caos en la CDMX: Árboles colapsados dejan un herido y varios autos aplastados

Mientras la mayoría dormía, el viento trabajaba en contra de la seguridad de las calles de la Ciudad de México. Las ráfagas que azotaron la CDMX provocaron incidentes graves en al menos dos alcaldías, demostrando que muchos árboles de la capital ya no resisten los embates del clima.

El saldo: vehículos destrozados, cables de luz derribados y un hombre herido.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Las fuertes ráfagas de viento en la #CDMX provocaron caída de árboles, daños materiales y al menos un herido.



En Azcapotzalco, un árbol dañó tres autos en Clavería; en Miguel Hidalgo, otro colapsó sobre un vehículo en Popotla y lesionó a un hombre.… pic.twitter.com/D6ZMML6jj6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

Se cae un árbol en Clavería: "Chispeó fuerte y se vino abajo"

En la colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco, los vecinos de las calles Atenas y Londres vivieron momentos de tensión. Miguel Ángel García, uno de los afectados, relató que lo primero que notaron fue un apagón repentino tras un fuerte chispazo en el cableado.

Fue su nieta quien dio el aviso: el árbol de la calle ya no estaba en pie. El ejemplar cayó con tal fuerza que no solo golpeó a una camioneta, sino que en su trayectoria derribó a otro árbol más pequeño, afectando a tres vehículos en total.

Autos destruidos y denuncias por omisión en la CDMX

La camioneta de Roberto García fue una de las más dañadas en Azcapotzalco; el tronco destruyó por completo la parte trasera y la cajuela. Sin embargo, más allá del daño material, la indignación de los vecinos es evidente.

Roberto asegura que en múltiples ocasiones solicitaron a la alcaldía el retiro o poda del árbol por el riesgo que representaba, pero las autoridades hicieron caso omiso. "Han sido omisos en ese detalle", señaló tras ver su patrimonio bajo las ramas.

Emergencia en Popotla: un hombre herido frente a la farmacia

La situación fue más crítica en la alcaldía Miguel Hidalgo, específicamente en el cruce de Avenida Cuitláhuac y Mar Egeo, colonia Popotla. Un árbol de más de 20 metros de altura colapsó sobre un vehículo estacionado.

En ese momento, un hombre que acababa de bajar de su unidad para comprar medicinas en una farmacia fue alcanzado por el desplome. Paramédicos llegaron al sitio para estabilizarlo y trasladarlo de urgencia a un hospital debido a los golpes recibidos.

Bomberos de la CDMX contra los troncos y el cableado

La caída de estos gigantes no solo afectó a los coches. En Popotla y Clavería, el peso de los troncos arrancó el cableado eléctrico, dejando a varias manzanas a oscuras. Los Bomberos de la Ciudad de México trabajaron durante la madrugada seccionando los troncos con motosierras para poder liberar las vialidades.

Israel Gómez, vecino de la zona, comentó que el silencio por la falta de flujo vehicular fue lo que los alertó de que algo andaba mal en la avenida.

Debido a los fuertes vientos que azotaron a la #CDMX, un #árbol colapsó en el cruce de Atenas y Londres, en la alcaldía #Azcapotzalco. 🌬️🚨



Personal de Protección Civil y elementos de la #SSC ya se encuentran en el lugar realizando las labores de limpieza y el seccionamiento del… pic.twitter.com/POERIYMXYT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 27, 2026

El recuento de los daños tras la tormenta en la CDMX

Al amanecer, los dueños de los vehículos comenzaron a evaluar los daños: parabrisas rotos, facias desprendidas y toldos hundidos por el peso de las ramas principales. Aunque en la mayoría de los puntos solo hubo afectaciones materiales, el caso del hombre hospitalizado en la Miguel Hidalgo pone en evidencia la urgencia de revisar el censo de árboles en riesgo.