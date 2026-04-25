Golpe a la delincuencia: Logran masiva detención en Iztacalco tras violento intento de despojo

En una operación ejecutada en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México (CDMX) elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) concretaron una relevante detención.

El operativo, desplegado en la colonia Agrícola Oriental, culminó con la captura de 16 individuos, entre ellos menores de edad, quienes presuntamente intentaban despojar a un hombre de su patrimonio mediante el uso de armas de fuego y tácticas de extorsión.

Los hechos en la colonia Agrícola Oriental

El incidente comenzó cuando la víctima solicitó apoyo a través de la línea directa del cuadrante. Según el reporte oficial, un grupo numeroso de personas comenzó a asediar un domicilio particular. La situación escaló rápidamente de las amenazas verbales a la agresión física y armada.

Los presuntos delincuentes utilizaron motocicletas para aproximarse al lugar y realizaron detonaciones de arma de fuego contra la fachada y el portón del inmueble, buscando intimidar a los residentes para que abandonaran la propiedad de manera inmediata.

#Importante | Resultado de la oportuna atención a una denuncia ciudadana recibida a través del número telefónico de cuadrante, en @IztacalcoAl, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a 16 personas que presuntamente amenazaron a un ciudadano con despojarlo de su vivienda y causarle… pic.twitter.com/EDO2RWpK0e — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 25, 2026

Esta detención en Iztacalco no solo evitó la pérdida del inmueble, sino que permitió identificar un modus operandi basado en el hostigamiento digital. Los agresores habían enviado previamente mensajes de texto exigiendo la entrega del predio.

Tras los disparos, varios de los implicados ingresaron por la fuerza al domicilio, logrando sustraer tres vehículos que se encontraban estacionados en el interior.

Resultado del operativo y aseguramientos

Elementos de la SSC cercaron la zona y detuvieron a 12 hombres y 4 mujeres. Durante la revisión preventiva, las autoridades aseguraron:



Un arma de fuego corta (presuntamente utilizada en el ataque)

14 celulares, los cuales se cree eran la herramienta principal para las llamadas de extorsión y coordinación del grupo.

La relevancia de esta detención en Iztacalco radica en la desarticulación de una célula que operaba con violencia organizada.

Los detenidos, junto con el arma y los teléfonos, fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público.

¿Cómo denunciar?

Si tú eres víctima o testigo de un hecho delictivo, puedes comunicarte al 089 para denuncias anónimas o marcar directamente a la línea de seguridad 55 5036 3301.