Capturan a ciudadano chino tras asaltos y agresiones en CDMX; disparó contra patrulla en 2025

Tras meses de seguimiento y diversas denuncias ciudadanas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron la captura de un hombre de nacionalidad china, de 50 años, quien no solo era buscado por asaltos recientes, sino por una agresión directa contra mandos policiales el año pasado.

Personal de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizó la detención sobre la calle Pedro Moreno. El operativo se activó cuando dos ciudadanos solicitaron auxilio tras haber sido despojados de sus pertenencias por un sujeto que intentaba huir a pie.

Al darle alcance y realizar una revisión preventiva, los oficiales encontraron dentro de su mochila:



Un arma de fuego corta abastecida con tres cartuchos útiles.

abastecida con tres cartuchos útiles. Un teléfono celular y dinero en efectivo (reconocidos por las víctimas).

Capturan a ciudadano chino en CDMX: Asaltos y agresiones a la policía

Lo que parecía un arresto por asalto común tomó un giro relevante gracias a las labores de inteligencia. El detenido fue identificado como el presunto responsable de un ataque ocurrido el 22 de junio de 2025.

En aquella ocasión, el sujeto abrió fuego contra una patrulla oficial en la que viajaba el Director de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc. La unidad presentó al menos dos impactos de bala en su estructura tubular, un hecho que en su momento generó una fuerte movilización en la demarcación.

#Importante | Derivado de trabajos de investigación y de la coordinación con autoridades de @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Sebastián "N", presunto responsable, entre otros hechos, de realizar disparos en contra de una patrulla en la que viajaba el Director… pic.twitter.com/z308O73TAE — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 27, 2026

Ciudadano chino: El "terror" de los vecinos en Buenavista

Además de los delitos graves, el ciudadano chino contaba con múltiples señalamientos por parte de residentes de la zona. De acuerdo con testimonios y denuncias integradas en la carpeta de investigación:



Vandalismo: Se le relaciona con ataques con piedras a vehículos estacionados y en movimiento, específicamente en el cruce de Juan Aldama y Mina.

Se le relaciona con ataques con piedras a vehículos estacionados y en movimiento, específicamente en el cruce de Juan Aldama y Mina. Daños a la propiedad: Vecinos de unidades habitacionales lo identifican como el responsable de causar daños a las instalaciones de gas, lo que representaba un riesgo latente para la comunidad.

El hombre de 50 años fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica tanto por el asalto reciente como por la agresión con arma de fuego contra el mando policial y los daños acumulados en la colonia Buenavista.

