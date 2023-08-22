ONU pide investigar a Arabia Saudita por crímenes contra migrantes de Etiopía

Los guardias fronterizos de Arabia Saudita han matado a cientos de migrantes de Etiopía, incluidos mujeres y niños, que intentaron ingresar a Arabia Saudita a lo largo de su frontera montañosa con Yemen, dijo Human Rights Watch (HRW) el lunes (21 de agosto), ONU pide investigar los hechos.

Guardias de Arabia Saudita usaron armas explosivas

En un informe de 73 páginas, el grupo de derechos humanos dijo que los guardias de Arabia Saudita usaron armas explosivas para matar a algunos migrantes y dispararon a otros a quemarropa.

Recopiló testimonios de 38 etíopes que intentaron cruzar la frontera entre Yemen y Arabia Saudita entre marzo de 2022 y junio de 2023, así como cuatro familiares o amigos de migrantes.

Arabia Saudita niega las acusaciones

Un funcionario de Arabia Saudita, que no proporcionó su nombre, dijo el lunes en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de la oficina de medios del gobierno, que las acusaciones de HRW eran "infundadas y no se basaban en fuentes confiables".

Las autoridades saudíes también han negado enérgicamente las acusaciones hechas por funcionarios de la ONU en 2022 de que los guardias fronterizos mataron sistemáticamente a los migrantes el año pasado.

El gobierno etíope en Addis Abeba y los funcionarios hutíes en Yemen no respondieron a estos comentarios.

Miles de migrantes de Etiopía han escapado por falta de oportunidades

Se estima que hay 750,000 etíopes en Arabia Saudita, según estudios de la ONU. Muchos han huido de las dificultades económicas en Etiopía, que también ha visto su provincia norteña de Tigray dividida por un conflicto brutal en los últimos años.

La ruta migratoria desde el Cuerno de África, a través del Golfo de Adén, a través de Yemen y hacia Arabia Saudita, uno de los países más ricos del mundo árabe, es un corredor bien establecido para los inmigrantes etíopes.

HRW dijo que basó su informe en testimonios de testigos, así como en 350 videos y fotos de migrantes heridos y asesinados, e imágenes satelitales que muestran la ubicación de los puestos de guardia de Arabia Saudita.

Sin embargo, el grupo de defensa dijo que sus investigadores no pudieron acceder al tramo de la frontera entre Yemen y Arabia Saudita donde ocurrieron los presuntos asesinatos.

Campos de exterminio por toda la zona montañosa

"La gente me dijo que fueron testigos de campos de exterminio: cuerpos esparcidos por toda la zona montañosa... gente volada por la mitad", dijo Nadia Hardman, autora del informe.

Hardman dijo que desde 2022 ha habido una "escalada deliberada tanto en la cantidad como en la forma de los asesinatos selectivos".

Superviviente de los ataques narra los hechos

Mustafa Sofian Mohammed, de 22 años, dijo a Reuters que su grupo de 45 etíopes estaba llegando al final de una caminata de tres días hacia la frontera el 10 de julio de 2022 cuando estallaron disparos de ametralladoras y granadas desde territorio saudí, cortando parcialmente su pierna izquierda por encima del tobillo. .

"Miré a mi alrededor para asegurarme de que realmente estaba pasando... Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no tenía una pierna y luego comencé a rezar", dijo Mustafa, sin especificar exactamente dónde ocurrió el incidente. Dijo que se ató una bufanda alrededor de su herida y luego fue rescatado por otro grupo de hombres que intentaban cruzar la frontera.

En la ciudad de Harar, en el este de Etiopía, Mustafa dijo que fue tratado en el Hospital Al Thawra en la capital yemení, Sanaa, y luego fue trasladado en avión a Addis Abeba, donde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) pagó su tratamiento.

Los documentos de alta médica del Hospital Hallelujah en Addis muestran que fue tratado allí por una herida de amputación infectada y que fue admitido como paciente patrocinado por la OIM.

Mustafa, quien fue uno de los migrantes citados por HRW en su informe, dijo que solo conocía a otros tres en su grupo que sobrevivieron al ataque: "El resto es inalcanzable... solo Dios sabe qué les pasó".

Sofian Mohammed Abdulla, el padre de Mustafa de 48 años, confirmó el relato de su hijo.

HRW encontró patrones claros de agresiones

El Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura, una red global de organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes que apoyan a sobrevivientes de tortura, dijo que analizó los videos y fotografías de migrantes muertos o heridos compilados por HRW y encontró que había "patrones claros de explosiones de municiones y heridas de bala.

ONU pide investigar los cientos de asesinatos

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo en un correo electrónico el lunes que había recibido información que apuntaba al impacto de las operaciones militares en la frontera sobre los civiles y ha estado monitoreando la situación "durante algún tiempo". Pidió que se investiguen a fondo las acusaciones de HRW y que los responsables rindan cuentas.

"Tratar de detener la migración usando el cañón de un arma es intolerable", dijo el portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, en una sesión informativa en Nueva York, y agregó que el informe planteaba "acusaciones muy serias".

En octubre de 2022, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias dijo en una carta a las autoridades saudíes que la ONU había recibido informes sobre el asesinato "sistemático" de 430 migrantes en la frontera en al menos 16 incidentes entre el 1 de enero y 30 de abril de 2022.

Una carta emitida por la misión de la ONU del reino en marzo de 2023 rechazó la acusación y dijo que las regulaciones de seguridad fronteriza sauditas "garantizan un trato humano... no se tolera ninguna forma de maltrato o tortura".