Araceli Linares, la víctima 26 del accidente en el Metro CDMX

Araceli Linares, de 52 años de edad, se convirtió en la víctima 26 del accidente registrado el lunes pasado en el Metro CDMX debido al desplome de dos vagones de la Línea 12.

Araceli es hasta el momento la última víctima reportada tras el accidente; fallecimiento que dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales.

Linares pasó casi cuatro días en el Hospital 20 de noviembre del ISSSTE, sin embargo, murió debido a las múltiples heridas que sufrió en la cabeza, además de un preinfarto que empeoró su salud en las últimas horas de ayer; posteriormente, perdió la vida.

“Lamentablemente falleció Araceli Linares quien se encontraba hospitalizada en el Hosp. General del ISSSTE de Tláhuac por el incidente de Línea 12. Nuestras más sentidas condolencias. Daremos todo el apoyo a la familia y seguiremos atentos a la evolución del resto de los heridos”, informó Sheinbaum a través de su cuenta de Twitter.

Lamentablemente falleció Araceli Linares quien se encontraba hospitalizada en el Hosp. General del ISSSTE de Tlahuac por el incidente de línea 12. Nuestras más sentidas condolencias. Daremos todo el apoyo a la familia y seguiremos atentos a la evolución del resto de los heridos. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 8, 2021

Hijo de Araceli Linares la despide y promete ver por sus hermanos

A través de redes sociales, uno de los hijos de Araceli Linares, última víctima del accidente en el Metro CDMX, le dio el último adiós y prometió que se hará cargo de sus hermanos menores.

“Mamita hermosa, no hay palabras para describir en este momento el vacío que me dejas pero lo que me reconforta es que pude despedirme de ti y hacer que te fueras sin preocupaciones. No te preocupes por mis hermanos, yo me encargaré de ver por ellos”, escribió el joven.

Araceli fue hallada por sus familiares hasta la madrugada del martes, quienes la reconocieron por la ropa que llevaba aquel día del accidente ocurrido en la Línea 12 del Metro CDMX.

Detallaron para medios nacionales que Araceli había abordado la Línea 12 tal como lo hacía todos los días para volver a su casa después de un día de trabajo. Linares laboraba en el Campo de tiro de Balbuena como administrativa.

Hasta el momento se han reportado 26 víctimas mortales y más de 80 heridos, 34 aún hospitalizados, luego de que dos vagones del Metro CDMX se desplomaran en la avenida Tláhuac.