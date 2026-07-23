Trump impone nuevo arancel del 10% a México en medio de las negociaciones del T-MEC

La administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció un arancel del 10% a 60 países, entre los que se encuentra México.

De acuerdo a lo informado por el gobierno de Estados Unidos, la medida responde a los “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”.

Today, Ambassador Greer is taking action, at President Trump’s direction, under Section 301 of the Trade Act of 1974 by imposing tariffs on 60 trading partners for their failure to adopt and effectively enforce a prohibition on the importation of goods produced with forced labor.… — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 23, 2026

A través de su sitio web, el gobierno de la unión americana anunció que el embajador Jamieson Greer, por órdenes del presidente Donald Trump, impuso aranceles a 60 países “por no haber impuesto ni aplicado eficazmente la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso".

“La medida de hoy comenzará a corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora, para mejorar el bienestar de los trabajadores en todo el mundo. Me alientan los socios comerciales que han actuado con rapidez para adoptar prohibiciones de importación de productos elaborados con trabajo forzoso, y espero garantizar su cumplimiento efectivo”, declaró el embajador Jamieson Greer.

¿Cuáles son los países a los que Estados Unidos les impuso nuevos aranceles?

No todos los países tendrán que pagar el mismo porcentaje de aranceles, los cuales van desde el 10 hasta el 12.5 por ciento.

Arancel del 10% para los países que se han comprometido a prohibir el trabajo forzoso:

Argentina

Bangladesh

Camboya

Canadá

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

India

Indonesia

Jordania

Malasia

México

Pakistán

Sri Lanka

Trinidad y Tobago

Reino Unido

10 o 12% para ciertos productos de:



Unión Europea

Taiwán

Japón

Corea del Sur

Suiza

12.5% para todos los demás países investigados

En breve más información…

