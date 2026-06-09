Cae helicóptero de EU en el estrecho de Ormuz: dron autónomo rescata a la tripulación

Este lunes un helicóptero de ataque AH-64 Apache del Ejército de los Estados Unidos se vino abajo cerca de la costa de Omán mientras realizaba tareas de patrullaje. Sin embargo, más allá del impacto del desplome, lo que está llamando la atención de los analistas de defensa es cómo se resolvió la emergencia: los dos tripulantes fueron rescatados sanos y salvos gracias a un dron marítimo no tripulado, una operación de este tipo jamás registrada en la historia militar estadounidense.

El Comando Central de EU (Centcom) confirmó que el piloto y el artillero fueron localizados y puestos a salvo en menos de dos horas, encontrándose actualmente estables. Aunque el presidente Donald Trump declaró a los medios que la tripulación se encuentra a salvo y que pronto se emitirá un reporte detallado, el Pentágono mantiene bajo estricta investigación si el Apache sufrió una falla mecánica o si fue alcanzado por fuego de las defensas iraníes.

Visuals 🎥: A U.S. Army AH-64 Apache attack helicopter crashed near the Strait of Hormuz. Both pilots were rescued, and the cause of the crash has not been disclosed.



The aircraft was operating as part of CENTCOM's mission in and around the Strait of Hormuz.#IranWar‌ #Israel… pic.twitter.com/ltweVKLjhl — Dr. Kiran J Patel (@kiranpatel1977) June 9, 2026

Es la primera vez que un dron autónomo realiza un rescate

La misión de rescate fue coordinada por las fuerzas navales del Centcom y la legendaria 82.ª División Aerotransportada, pero el protagonismo se lo llevó la Task Force 59 de la Quinta Flota. Esta unidad especial, diseñada precisamente para integrar sistemas autónomos e inteligencia artificial en la seguridad marítima de Oriente Medio, desplegó un dron de superficie que, según fuentes de inteligencia, tiene un diseño similar al de una lancha rápida de alta velocidad.

Hasta ahora, la Marina estadounidense había utilizado estos vehículos no tripulados para labores de vigilancia, rastreo de minas o detección de amenazas, pero nunca para extraer personal militar en una zona de conflicto activo.

El alto al fuego no es la paz, aún

Este incidente ocurre mientras continúa la incertidumbre sobre la paz en Medio Oriente. La tregua entre Israel e Irán ha flaqueado en los últimos días tras varios intercambios de ataques, lo que mantiene los nervios de punta en la región. Las aeronaves estadounidenses, incluidos los Apache, los cazas F-35 y los drones MQ-9 Reaper, han intensificado sus patrullajes para contrarrestar el bloqueo que Irán mantiene sobre el tráfico comercial en el estrecho, una ruta por la que pasa gran parte del petróleo mundial.

La presión es mutua. Mientras Irán ha derribado cerca de una treintena de drones Reaper desde que comenzó la escalada a finales de febrero, Estados Unidos mantiene su propio contrabloqueo económico, interceptando y desviando a más de 130 barcos comerciales que intentaban ingresar a puertos iraníes. Apenas unas horas antes del accidente del helicóptero, la Marina estadounidense había inutilizado un buque petrolero con bandera de Palaos que ignoró las advertencias de desvío en el Golfo de Omán.

Aunque el Pentágono ya había logrado rescatar en abril a dos pilotos de un caza F-15E eyectados en territorio hostil, el uso de tecnología autónoma marítima en esta ocasión marca un antes y un después en cómo se gestionarán las bajas y los rescates en la guerra moderna.