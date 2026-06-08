¡Potente terremoto! Sismo sacude Filipinas y activa alerta de tsunami en varios países del Pacífico

Un fuerte terremoto de magnitud preliminar 8.2 sacudió este domingo el sur de Filipinas, provocando la emisión inmediata de alertas de tsunami en varios países de la región y movilizando a las autoridades ante el riesgo de olas peligrosas en las costas del Pacífico occidental.

El movimiento telúrico fue reportado inicialmente por el Centro Alemán de Investigación Geocientífica (GFZ), que ubicó el epicentro a una profundidad de 10 kilómetros. Minutos después, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ajustó la magnitud a 7.8 y señaló una profundidad de 35 kilómetros, mientras continúan las evaluaciones para determinar las características definitivas del sismo.

La intensidad del terremoto encendió las alarmas no solo en Filipinas, sino también en Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea, territorios para los que se emitieron advertencias preventivas por posible actividad de tsunami.

🔴 #AHORA | Edificio en construcción se sacude violentamente en medio del fuerte terremoto en las Filipinas. pic.twitter.com/JwV4Xrl3Gn — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 8, 2026

¿Qué lugares fueron evacuados tras terremoto en Filipinas?

Ante la amenaza, el Gobierno filipino ordenó evacuaciones hacia zonas elevadas y alejadas de la costa en diversas provincias, entre ellas Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultán Kudarat y Cotabato Sur.

Las autoridades también pidieron a los propietarios de embarcaciones asegurar sus barcos y mantenerse lejos de las áreas costeras. Aquellas embarcaciones que ya se encuentran mar adentro fueron instruidas a permanecer en aguas profundas hasta que se levanten las alertas.

*Información en desarrollo*