VIDEO: ¡Con su cuerpo! Así protegió a su nieto durante el potente terremoto en Filipinas

En medio del caos provocado por uno de los terremotos más fuertes registrados en Filipinas, una escena captada por cámaras de seguridad ya conmovió a más de uno, una mujer que protegió a su nieto durante el intenso movimiento telúrico.

Las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, muestran los segundos de angustia que vivió una familia durante el sismo de magnitud 7.8 que golpeó la región de Mindanao.

VIDEO: Abuelita protege a su nieto durante terremoto en Filipinas

Lo que el video mostró fue más allá de un simple clip; en el tiempo que dura se observa al menor dentro de la vivienda mientras mira televisión. De pronto, el terremoto comienza a sentirse cada vez con mayor intensidad..

Es entonces cuando la mujer, quien sería su abuelita, entra apresuradamente al lugar. Su reacción es inmediata. Sin perder tiempo, toma al niño entre sus brazos con la intención de llevarlo hacia una zona segura antes de que la situación empeore.

🌏 FILIPINAS 🇵🇭 | TERREMOTO: ABUELA 👵🏽 ARRIESGÓ SU VIDA PARA PROTEGER A SU PEQUEÑO NIETO 👦🏽



La abuela arriesgó todo para proteger a un niño durante el terremoto de magnitud 7.8 en Mindanao. pic.twitter.com/Hnnt8wucBt — XAlertNow (@xalertnow) June 8, 2026

Sin embargo, la fuerza del terremoto complica cada movimiento. La estructura se sacude violentamente y abandonar la vivienda deja de ser una opción viable en esos instantes.

Al darse cuenta del peligro, la mujer cambia de estrategia. En lugar de intentar seguir avanzando, se inclina sobre el pequeño y lo cubre completamente con su cuerpo. Durante varios segundos permanece así, hasta que finalmente termina.

Terremoto en Filipinas deja total destrucción

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sur de Filipinas y se sintió en diversas comunidades de Mindanao, una de las regiones más pobladas del país. Tras el terremoto y el despliegue de las autoridades en distintas zonas, encontraron afectaciones en viviendas, edificios y otros puntos, además de una alerta de tsunami que prrendió todas las alertas.

¿Qué zonas tuvieron que ser evacuadas tras el terremoto en Filipinas?

Como medida preventiva ante el riesgo de un posible tsunami, las autoridades filipinas activaron operativos de evacuación en varias regiones del sur del país. Miles de habitantes fueron trasladados a puntos seguros, principalmente en áreas altas y alejadas del litoral.

Las órdenes de desalojo se concentraron en las provincias de Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultán Kudarat y Cotabato Sur,.