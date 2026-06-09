¿Quieres ir a los partidos de la Copa Mundial de la 2026™ fuera de México? Todo lo que debes de saber para lograrlo

¿Te gustaría asistir a los partidos de la Copa Mundial de la 2026™ en las otras dos sedes además de México? La Secretaría de Relaciones Públicas dio a conocer los requisitos que necesitas para cruzar la frontera sin ningún problema.

Estos son los trámites obligatorios que requieres.

Pasaporte vigente y visas

El documento que necesitas sí o sí para salir de México es tu pasaporte nacional en formato original. Autoridades de migración te piden una vigencia mínima de seis meses al momento de cruzar y los datos tienen que coincidir con tu identidad.

También es una obligación tramitar con tiempo de anticipación tu visa estadounidense o los permisos electrónicos que requieres para entrar a Canadá según sea tu lugar de destino.

Necesito seguro médico para salir del país

La atención médica en otros países puede ser algo cara por lo que autoridades recomiendan un seguro de viaje internacional con cobertura amplua que sea válido y esté vigente en cada una de las ciudades que vas a visitar.

Contar con una póliza de gastos médicos mayores te garantizará asistencia hospitalaria inmediata por cualquier emergencia.

Dónde comprar boletos de avión

Para evitar fraudes, la compra de los boletos de avión se tiene que hacer a través de las aerolíneas o de las agencias de viajes que tengan registros oficiales.

Si eres viajero debes comprobar la duración de los trayectos, tiempos de espera en escalas y conservar tus pases de abordar en físico o digital para todo el viaje.

✈️⚽¿Planeas asistir a la Copa Mundial 2026 fuera de México?



Prepárate con tiempo: revisa tu pasaporte, adquiere seguro de viaje, verifica los requisitos de ingreso y planifica tu traslado con anticipación.



Viajar informado te permite disfrutar el Mundial sin contratiempos. pic.twitter.com/qkdYjSlSmY — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 9, 2026

Reglas especiales para viajes con menores de edad

Si el viaje que vas a hacer es con toda tu familia y hay menores de edad, es indispensable que revises todas las normas de salidas de México y leyes de entrada a los otros países, llevando contigo actas de nacimiento o permisos oficiales.

Si decides hacer el traslado por tierra en algún vehículo, tendrás que verificar los reglamentos extranjeros para que te asegures de que tu automóvil cuente con los permisos necesarios.

Registro obligatorio en el sistema SIRME para emergencias

La Secretaría de Relaciones Exteriores instó a los mexicanos a inscribirse en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME).

Esta herramienta sirve para que el gobierno de México localice y contacte a los ciudadanos que están fuera, esto en caso de que ocurra alguna emergencia en el país donde te encuentras.