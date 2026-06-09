¿Pensabas aplicar a la Visa H-1B? Buenas noticias, se elimina el requisito de 100,000 USD que trató de imponer Trump

Para los miles de profesionales altamente calificados que sueñan con dar el salto al mercado laboral de los Estados Unidos, el panorama migratorio acaba de dar un giro de 180 grados a su favor. Un juez federal anuló de forma definitiva la polémica orden de la administración de Donald Trump que exigía el pago de una estratosférica tarifa de 100,000 dólares por cada solicitud de visa H-1B, eliminando lo que muchos consideraban un bloqueo financiero impagable para el talento internacional.

El juez de distrito Leo Sorokin, con sede en Boston, dictaminó que el poder ejecutivo carece de las facultades legales para imponer semejante "impuesto" de manera unilateral. En un fallo de 42 páginas, Sorokin aclaró que cualquier modificación estructural a los costos y políticas de inmigración de este nivel es competencia exclusiva del Congreso de los Estados Unidos, dejando sin efecto la restrictiva medida que Trump había implementado meses atrás argumentando un supuesto "uso excesivo" del programa.

A federal judge has voided President Donald Trump’s requirement of a $100,000 application fee for H-1B visas, ruling that he lacked authority to impose the new policy for a program used by companies to hire highly skilled foreign workers in specialized fields.… pic.twitter.com/JunAO1wbyq — CNN (@CNN) June 8, 2026

¿Qué significa esto si estás planeando aplicar a la H-1B?

Si eres ingeniero, desarrollador de software, científico, financiero o ejerces alguna profesión especializada y tienes la mira puesta en una oportunidad patrocinada por una empresa estadounidense, esta resolución cambia por completo tus reglas del juego:

Desaparece el freno financiero para las empresas que te buscan: Aunque la tarifa técnicamente forma parte del proceso de petición que realizan las compañías estadounidenses para contratar extranjeros, el costo de 100,000 dólares hacía que para la inmensa mayoría de las empresas —especialmente las medianas y las startups— fuera económicamente inviable patrocinar a un profesional fuera de EU Con la anulación de esta cuota, el mercado de patrocinios vuelve a abrirse bajo los costos estándar anteriores.

Se mantiene el acceso democrático al programa: La intención declarada de la Casa Blanca al imponer esta tarifa era asfixiar el programa H-1B y reducir drásticamente el número de aplicaciones. El fallo judicial regresa el proceso a su naturaleza original: evaluar el perfil del candidato por sus capacidades técnicas y académicas, y no por el músculo financiero de la empresa contratante.

Lo que debes saber sobre la Visa H-1B

Con la eliminación de esta barrera económica, el programa de la visa H-1B se consolida nuevamente como la vía legal más importante para los profesionales extranjeros en campos especializados. Aquí te resumimos las condiciones clave que debes cumplir si deseas iniciar tu trámite:

Característica Detalle de la Visa H-1B Perfil del Solicitante Profesionales con un título de licenciatura o equivalente en experiencia laboral avanzada. Campos de Aplicación Profesiones especializadas que requieran conocimientos teóricos y prácticos altamente avanzados (Tecnología, Ingeniería, Ciencia, Medicina, Finanzas, etc.).

Duración Inicial La visa se otorga por un periodo inicial de tres años. Extensión Es renovable por un periodo adicional de otros tres años, permitiendo un total de seis años de residencia legal de trabajo. Ventaja Competitiva Economistas y analistas defienden que este visado permite a las corporaciones estadounidenses mantener su competitividad global, lo que a su vez impulsa el crecimiento económico interno.



El caso que tumbó la regulación de Trump fue impulsado por una coalición de fiscales generales estatales demócratas, quienes argumentaron desde diciembre que la medida dañaba la innovación tecnológica del país. Para los profesionistas que estaban pausando sus planes migratorios debido a la incertidumbre del costo, el dictamen del juez Sorokin reabre la puerta de entrada para competir en igualdad de condiciones en el ecosistema laboral estadounidense.

