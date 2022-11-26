¡Juega Argentina! Buenos Aires se paraliza con el partido

Decir fútbol en Argentina es sinónimo de pasión. Y cada vez que la albiceleste juega, Buenos Aires se paraliza.

Cuando juega Argentina, en Buenos Aires el fuerte grito de gol contrasta con el débil movimiento de la ciudad.

Conforme al Ministerio de Transporte de la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de vehículos que circula por la ciudad se reduce un 53% cuando juega la selección argentina.

El tren tampoco es la excepción. La cantidad de pasajeros que lo usa durante un partido de Argentina se reduce un 50%.

Según un servicio de taxis a través de aplicación móvil, antes del partido se registra un pico de viajes. Aumenta un 10% en comparación a lo habitual y cuando empieza el partido, la cantidad de viajes baja entre un 10% y un 15%.

De hecho, cuando termina de jugar Argentina, la demanda es un 8% superior a los pedidos de un día habitual.

Además, la televisión abierta que transmite el partido supera los 38 puntos.

Otro rubro es el de las panaderías, que aseguran, adelantaron su horario de apertura y sus ventas aumentaron un 20%.