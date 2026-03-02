Estados Unidos no empezó la guerra contra Irán, pero la terminará: Pete Hegseth; últimas noticias hoy EN VIVO
El conflicto en Medio Oriente prevalece tras el ataque realizado por Estados Unidos e Israel contra Irán; 3 jets estadounidenses fueron derribados.
Estados Unidos atacó objetivos militares de Irán en una operación que bautizó como "Furia Épica", con lo cual abatió al ayatola Alí Jamenei, líder supremo del país. En un mensaje emitido el domingo, Donald Trump pidió a las fuerzas militares iraníes que depongan las armas o enfrentarán la muerte. En Azteca Noticias te traemos lo más reciente del conflicto en Medio Oriente hoy 2 de marzo de 2026.
Esto no es Irak: Secretario de Guerra de EU
Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, descartó que el ataque contra Irán sea parte de una guerra larga como en el pasado. "Esto no es Irak. Esto no es interminable", sentenció en un mensaje a medios de comunicación. Añadió que los ataques son contra objetivos específicos de armas iraníes.
Aseveró que Estados Unidos no comenzó la guerra contra Irán, ya que dicho país había desatado una "guerra unilateral" contra la Unión Americana durante décadas. "No iniciamos esta guerra, pero bajo el presidente Trump, la estamos terminando", destacó.
3 jets de combate de Estados Unidos son derribados en Kuwait
Tres aviones de combate F-15 fueron derribados en un aparente incidente de "fuego amigo" por el ejército de Kuwait, informó el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado.
Durante las acciones de combate de la operación "Furia Épica", cuando enfrentaban ataques de aviones iraníes, misiles balísticos y drones, las fuerzas aéreas kuwaitíes derribaron los jets de combate estadounidenses por error el 1 de marzo de 2026.
Los seis tripulantes de las aeronaves se eyectaron y aterrizaron de forma segura. Su reporte de salud es estable. Kuwait reconoció el incidente.
Ataque a Irán deja 4 militares estadounidenses muertos
El Comando Central de Estados Unidos actualizó a cuatro la cifra de militares muertos tras la operación "Furia Épica". Apenas ayer había informado que el saldo había sido de tres bajas, pero el cuarto elemento había resultado herido de gravedad durante los ataques iniciales de Irán y "eventualmente sucumbió a sus lesiones".
TAMPA, Fla. – As of 7:30 am ET, March 2, four U.S. service members have been killed in action. The fourth service member, who was seriously wounded during Iran’s initial attacks, eventually succumbed to their injuries.
Major combat operations continue and our…