Estados Unidos no empezó la guerra contra Irán, pero la terminará: Pete Hegseth; últimas noticias hoy EN VIVO

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, descartó que el ataque contra Irán sea parte de una guerra larga como en el pasado. "Esto no es Irak. Esto no es interminable", sentenció en un mensaje a medios de comunicación. Añadió que los ataques son contra objetivos específicos de armas iraníes.

Aseveró que Estados Unidos no comenzó la guerra contra Irán, ya que dicho país había desatado una "guerra unilateral" contra la Unión Americana durante décadas. "No iniciamos esta guerra, pero bajo el presidente Trump, la estamos terminando", destacó.