Fuego amigo en Kuwait: Captan el derribo accidental de tres aviones de guerra de Estados Unidos

Tres aviones cazas F-15 de Estados Unidos fueron derribados por error por defensas aéreas de Kuwait durante combates activos este lunes, en lo que el Mando Central estadounidense describió como un aparente incidente de fuego amigo en medio de la guerra contra Irán.

Los seis tripulantes lograron eyectarse antes del impacto, fueron recuperados y se encuentran en condición estable, informó el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM).

Cómo ocurrió el derribo de los F-15 durante el combate activo en Kuwait

El incidente ocurrió mientras se desarrollaban enfrentamientos que incluyeron ataques con misiles balísticos, drones y operaciones aéreas en la región del Golfo. Según el CENTCOM, los cazas fueron alcanzados accidentalmente por sistemas defensivos kuwaitíes durante el intercambio de fuego.

Imágenes verificadas muestran a uno de los aviones descendiendo en llamas sobre la zona de Al Jahra, en Kuwait. En el video se observa a un piloto descender en paracaídas mientras la aeronave cae a tierra.

El video verificado en Al Jahra y la recuperación de los pilotos

Las autoridades kuwaitíes reconocieron el hecho y confirmaron que se inició una investigación conjunta para determinar la causa del error de identificación.

Secuencia de lo ocurrido:



Combates activos con participación de misiles iraníes y drones.

Intervención de cazas F-15 estadounidenses en apoyo operativo.

Activación de defensas aéreas kuwaitíes.

Derribo accidental de tres aeronaves por fuego aliado.

Recuperación segura de los seis tripulantes.

Se trata del primer derribo de aviones estadounidenses desde que comenzó el conflicto el pasado sábado, marcando un punto de inflexión en la expansión del enfrentamiento hacia territorio del Golfo.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán que expandió la guerra al Golfo

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó formalmente el 28 de febrero, cuando Washington y Jerusalén confirmaron el inicio de "operaciones de combate" contra objetivos iraníes.

El presidente estadounidense señaló que la ofensiva busca impedir que Irán avance en su programa nuclear y limitar su capacidad de misiles de largo alcance, argumentando que representan amenazas directas.

Desde entonces, el conflicto ha escalado rápidamente con ataques cruzados y el involucramiento de aliados regionales. El derribo accidental en Kuwait evidencia la complejidad del escenario aéreo actual, donde múltiples sistemas defensivos operan de forma simultánea bajo presión.

Hasta ahora, no se han reportado víctimas mortales derivadas del incidente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la falla de identificación en pleno combate activo.