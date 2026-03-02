¿Qué es el Iron Beam y cómo funciona el arma láser que Israel activó contra Hezbollah?

Israel activó el sistema de defensa láser Iron Beam en medio de ataques con cohetes y drones lanzados desde el sur del Líbano por Hezbollah, en un hecho que podría representar su primer uso operativo en combate.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran, durante la noche en la frontera norte, un haz de energía interceptando un dron en pleno vuelo.

De confirmarse oficialmente, marcaría un momento histórico para la defensa aérea israelí: sería la primera vez que un sistema láser de alta energía se emplea en condiciones reales de combate tras su incorporación formal a la Fuerza Aérea a finales de diciembre del 2025.

Qué es el Iron Beam y por qué Israel lo incorporó a su defensa aérea

El Iron Beam es un sistema de energía dirigida diseñado para destruir amenazas aéreas de corto alcance, como drones, morteros y cohetes, utilizando un rayo láser de alta potencia en lugar de misiles interceptores convencionales.

A diferencia de otros sistemas, no dispara un proyectil físico; detecta la amenaza mediante radar, fija el objetivo con sensores de precisión y concentra energía en un punto específico hasta inutilizar el blanco en el aire: El impacto ocurre en segundos.

⚡HISTORIC: For the first time ever, Israel used the Iron Beam to intercept rockets fired by Hezbollah. pic.twitter.com/DU63REU22k — Israel War Room (@IsraelWarRoom) March 2, 2026

Este sistema fue concebido como complemento a la arquitectura de defensa aérea de Israel, junto a plataformas como Iron Dome, ampliando la capacidad de respuesta ante múltiples lanzamientos simultáneos.



Secuencia de los hechos reportados:

Hezbollah disparó varios cohetes desde el sur del río Litani, en Líbano.

Sonaron sirenas en Haifa y en Krayot, en la bahía de Haifa.

Un cohete fue interceptado; los demás cayeron en zonas abiertas sin causar daños.

Circuló un video nocturno que muestra un rayo láser interceptando un dron.

El sistema había sido entregado a la Fuerza Aérea israelí en diciembre pasado.

Cómo funciona el rayo láser que destruye drones y cohetes en segundos

El funcionamiento del Iron Beam se basa en la velocidad de la luz. Una vez detectado el objetivo, el rayo láser impacta directamente sobre la estructura del dron o proyectil hasta provocar su destrucción térmica.

A diferencia de los interceptores tradicionales, el sistema no depende de un misil por cada amenaza neutralizada. Mientras disponga de suministro energético, puede repetir disparos sin agotar inventarios físicos.

Hasta ahora, no se han difundido cifras oficiales detalladas sobre el número exacto de amenazas neutralizadas con este sistema durante la jornada.

El posible debut operativo del Iron Beam ocurre en un contexto de tensión sostenida en la frontera norte israelí, donde los intercambios de fuego mantienen la atención internacional sobre la región.

Por qué Hezbollah lanzó cohetes desde Líbano y cómo respondió Israel

El intercambio comenzó luego de que Hezbollah, movimiento libanés respaldado por Irán, lanzara cohetes y drones hacia territorio israelí desde el sur del río Litani. El grupo afirmó que sus ataques se producen en el contexto de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, lo que amplió el frente de tensión en la región.

Israel respondió con una ola de bombardeos "en todo Líbano", según su ejército, argumentando que actuaba en defensa tras el lanzamiento de proyectiles. La escalada incluye advertencias de evacuación y explosiones en los suburbios del sur de Beirut.