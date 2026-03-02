Ayatolá Alí Jamenei: el líder supremo que convirtió la fe en poder político en Irán

Alí Jamenei fue durante más de tres décadas la figura central del poder en Irán, con autoridad final sobre las Fuerzas Armadas, la Guardia Revolucionaria, la política exterior y el programa nuclear del país.

El ayatolá como máxima autoridad política y militar en Irán

Desde 1989 ocupó el cargo de líder supremo, la máxima autoridad religiosa y política en la República Islámica, una posición que está por encima del presidente y que concentra las decisiones estratégicas del Estado.

Por qué el líder supremo tiene más poder que el presidente iraní

En el sistema iraní, el ayatolá no es una figura simbólica. Tiene la última palabra en materia militar, diplomática y nuclear. Aunque Irán cuenta con presidente, sus funciones están ligadas a la administración del gobierno y la economía, mientras que las directrices fundamentales dependen del líder supremo.

Jamenei ejerció el poder durante 37 años, consolidando una estructura política basada en el equilibrio entre autoridad religiosa y control institucional. Bajo su mandato, Irán reforzó su influencia regional y respaldó a grupos aliados en distintos frentes de Medio Oriente.

El programa nuclear y las tensiones que escalaron el conflicto con Estados Unidos

Las tensiones con Estados Unidos e Israel se intensificaron durante años, especialmente por el avance del programa nuclear iraní, las sanciones internacionales y el respaldo de Teherán a organizaciones armadas en la región.

Puntos clave para entender su influencia:



Asumió el liderazgo supremo en 1989 tras la muerte del ayatolá Ruhollah Jomeini.

Controlaba directamente a las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria.

Tenía la última palabra en negociaciones internacionales.

Respaldó el fortalecimiento del programa nuclear iraní.

Mantuvo una postura crítica frente a Estados Unidos e Israel.

En medio de la actual escalada militar entre Washington, Jerusalén y Teherán, el liderazgo supremo se convirtió nuevamente en el centro del debate internacional. Desde la Casa Blanca se ha hablado abiertamente de debilitar o transformar la estructura de poder iraní, lo que implica reducir la influencia del líder supremo.

El presidente estadounidense declaró que las operaciones buscan eliminar amenazas inminentes atribuidas al régimen iraní, en un contexto de confrontación directa.

El cargo de ayatolá líder supremo representa una combinación de autoridad religiosa y control político único en la región. Por ello, cualquier cambio en esa figura altera el equilibrio interno de Irán y el escenario geopolítico en Medio Oriente.

Más allá de los enfrentamientos actuales, la estructura de poder creada y sostenida por Jamenei marcó la política iraní durante casi cuatro décadas, definiendo su relación con Occidente y su papel en la región.