“Para ser libres, hay que ser temidos”: Macron ordena aumentar armas nucleares de Francia tras incremento de conflictos mundiales

Este lunes 2 de marzo, el presidente Emmanuel Macron sacudió el tablero geopolítico desde una base de submarinos en Bretaña. Ante lo que llamó un "terremoto geopolítico" lleno de riesgos, el mandatario anunció que Francia hará su modelo de defensa mucho más duro y resistente con un mayor número de armas nucleares.

Un arsenal más grande para "ser temidos"

Macron fue directo: Francia va a aumentar el número de ojivas nucleares en su inventario. Según el presidente, la evolución de las defensas de otros países y la posibilidad de que varios adversarios se coordinen hacen que mejorar el arsenal sea algo "indispensable".

Su filosofía es la siguiente: para ser libres hay que ser poderosos, y para ser poderosos, hay que ser temidos.

Francia dejará de comunicar cifras de armas nucleares

En un cambio importante de política, Francia dejará de comunicar las cifras exactas de cuántas armas nucleares tiene. Macron quiere terminar con las especulaciones y mantener esa información bajo llave para fortalecer su estrategia.

Lo que sí es seguro es que la decisión final de apretar el botón seguirá siendo, única y exclusivamente, del presidente francés.

🇫🇷🇮🇷‼️ | ÚLTIMA HORA ⎯ El presidente francés, Emmanuel Macron, ha lanzado una advertencia letal al régimen iraní en medio del conflicto actual. Con una postura de firmeza absoluta, Macron aseguró que Francia está dispuesta a utilizar su arsenal nuclear si los intereses vitales… pic.twitter.com/uWdVJMpYAO — UHN Plus (@UHN_Plus) March 2, 2026

Invitación a países de Europa: La "disuasión avanzada"

Francia no quiere estar sola en esto. Macron presentó una nueva doctrina llamada "disuasión avanzada", que permitirá a sus aliados europeos participar más de cerca.

Países como Alemania, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Suecia y Dinamarca podrán participar en ejercicios de entrenamiento y maniobras nucleares francesas.

¿Armas francesas en otros países de Europa?

El plan es ambicioso y contempla que, dependiendo de la situación, Francia podría desplegar elementos de su fuerza estratégica en territorio de sus aliados.

Alemania será el socio clave en este esfuerzo, comenzando este mismo año con visitas a sitios estratégicos y ejercicios conjuntos para darle "profundidad" a la defensa del continente.

De un pacto de cooperación científica a una amenaza nuclear inminente



La historia entre Irán y Estados Unidos ha llegado a su punto más crítico. Lo que comenzó en 1957 como una alianza para el uso civil de energía atómica se transformó, tras la Revolución Islámica de 1979 y años… pic.twitter.com/3kvv45CZmF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 28, 2026

El papel de Estados Unidos y el futuro europeo

Aunque Macron agradeció el papel histórico de Estados Unidos en la protección de Europa a través de la OTAN, señaló que las prioridades de Washington están cambiando.

Ante la postura más dura de los últimos tiempos por parte de los aliados americanos, Macron insistió en que Europa debe tomar las riendas de su propio destino y cuidar su seguridad de forma más directa.

¿Por qué Macron lanzó este mensaje respecto a las armas nucleares?

El anuncio de Francia no ocurre en el vacío. Desde los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán el pasado 28 de febrero, el mundo observa con nerviosismo una escalada crítica en Oriente Medio, donde las ofensivas han provocado represalias inmediatas de Teherán.

Este conflicto ha forzado el cierre de instalaciones petroleras clave y ha disparado los precios del crudo, generando un clima de inestabilidad global que obliga a las potencias europeas a replantearse su capacidad de respuesta ante amenazas externas y la seguridad de sus suministros.