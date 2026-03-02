“Operación Furia Épica": Así es como Estados Unidos elige los nombres clave de misiones militares

Tras la “Operación Furia Épica”, que derivó en la muerte del ayatola Alí Jamenei, Estados Unidos tiene diversos nombres para este tipo de operaciones: Martillo de Medianoche fue una serie de bombardeos a instalaciones nucleares iraníes en 2025, mientras que la "Operación Resolución Absoluta" terminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela.

¿Cómo es que el Pentágono decide estos nombres? ¿Los sacan de una lista como los huracanes? Te explicamos cómo es el procedimiento.

De "Destripador" a "Furia Épica": ¿Quién bautiza las misiones de EU?

Anteriormente, el ejército de Estados Unidos usaba nombres en código basados en colores, pero en la Segunda Guerra Mundial cambiaron el sistema para que incluyera ubicaciones y proyectos.

En la Guerra de Corea (1950-1953), los nombres de las operaciones eran elegidos con la intención de inspirar a las tropas y no necesariamente atraer la atención del público en general. Por eso tenían nombres como "Operación Destripador" u "Operación Redada", explica Gregory Sieminski en su artículo The Art of Naming Operations.

El Sistema NICKA: La computadora que evita nombres vulgares en la guerra

Tras la Guerra de Vietnam (1955-1975), las autoridades del Departamento de Defensa en Estados Unidos comenzaron a usar un sistema computacional llamado Code Word, Nickname and Exercise Term System, apodado como NICKA.

El uso de este sistema es con el objetivo de evitar nombres que suenen irrelevantes o vulgares.

Adjetivos y códigos: El procedimiento paso a paso del Departamento de Defensa

El Departamento de Defensa asigna secuencias de dos letras a una docena de sus entidades, las cuales son las primeras letras de un adjetivo de las palabras de la operación. Después, dichas opciones son pasadas a través del programa informático NICKA y el Secretario de Defensa (o de Guerra, Pete Hegseth en la actualidad) es quien tiene la decisión final en el caso de las operaciones a gran escala.

No obstante, otras operaciones relevantes son nombradas con el fin de proyectar un mensaje, como la "Operación Martillo de Medianoche" que bombardeó objetivos nucleares de Irán, o "Lanza del Sur", destinada a atacar lanchas que llevan droga del Caribe hacia Estados Unidos.