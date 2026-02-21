Detienen a hombre por presunto abuso sexual a una mujer en un camión en Monterrey

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a José Manuel “N”, de 55 años, acusado de presuntamente cometer presunto abuso sexual a una mujer a bordo de un camión del sistema Ecovía en Monterrey.

Detienen a hombre de 55 años por presunto abuso sexual en Monterrey

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, la orden de aprehensión fue ejecutada el 20 de febrero de 2026 en la vía pública, en calles de la colonia Nueva Morelos.

Tras su captura, el hombre fue trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, quien determinará su situación jurídica.

Hombre toca a mujer dentro de un camión de transporte público

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron en marzo de 2025, cuando la víctima, una mujer de 47 años con identidad protegida, viajaba en una unidad del sistema Ecovía que circulaba por la avenida Rodrigo Gómez, en el municipio de Monterrey.

Según la carpeta de investigación, el camión se encontraba lleno de pasajeros que viajaban de pie, situación que presuntamente fue aprovechada por el imputado para acercarse a la mujer y realizarle tocamientos con su cuerpo a la altura de la ingle.

Pese a que la afectada le reclamó su conducta, el hombre habría continuado con las agresiones, por lo que la víctima decidió descender de la unidad para evitar que el abuso continuara. El detenido permanecerá bajo proceso judicial mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

¿Cómo denunciar abuso sexual en transporte público de Monterrey?

Denunciar acoso o abuso sexual en el transporte público en Nuevo León es un paso fundamental para que las autoridades investiguen y sancionen a los responsables.

Las víctimas pueden acudir directamente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para presentar una denuncia formal y solicitar que se inicie una carpeta de investigación.

La denuncia puede realizarse de manera presencial en las agencias del Ministerio Público y permite que el caso sea llevado ante un juez.

También existe la opción de realizar un reporte anónimo a través del número 089, servicio habilitado por el Gobierno de Nuevo León, donde se puede proporcionar información sin revelar la identidad, o bien, llamar al 911 para recibir apoyo de las autoridades de seguridad.