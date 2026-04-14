¿Te toca renovar las placas de tu auto? Este es el costo del reemplacamiento en Edomex 2026; fechas y requisitos

¡Evita multas! El reemplacamiento en el Edomex 2026 ya comenzó, por lo que los automovilistas deben cumplir con la renovación de placas para circular por las calles de la región sin contratiempos, pero ¿cuánto cuesta renovarlas?

Costo del reemplacamiento en Edomex 2026

¡Prepara la cartera! El costo del reemplacamiento en Edomex 2026 dependerá del tipo de vehículo que tengan los conductores, por lo que el precio oscila entre los $1,161 a los $2 mil 425 pesos .

Estos son los costos por tipo de vehículo:



Autos particulares - $1,161 pesos

Motocicleta - $864 pesos

Unidades de carga - $2 mil 245 pesos

Una vez que realices tu pago, podrás acudir a tu módulo correspondiente o solicitar las placas directo a tu domicilio, esto tiene un costo extra.

¿Quiénes deben realizar el reemplacamiento en Edomex 2026?

¿Estás en la lista? El proceso de reemplacamiento comenzó desde el 1 de abril y terminará hasta el 31 de agosto 2026, una medida dirigida principalmente a los autos particulares con placas expedidas en el 2021.

Además, las unidades con placas del 2020 o anteriores que no realizaron el trámite el año pasado, también deberán renovar sus placas durante este periodo.

¡Atención! Las placas entregadas entre septiembre y diciembre del 2021, mantendrán su vigencia conforme a la tarjeta de circulación.

Calendario de reemplacamiento en Edomex 2026: ¿Cuándo me toca según mi placa?

El trámite debe realizarse dependiendo de la terminación de la placa, así como el color del engomado. Te compartimos el calendario de reemplacamiento en Edomex 2026.



Abril - Terminación 1 y 2

Mayo- Terminación 3 y 4

Junio - Terminación 5 y 6

Julio - Terminación 7 y 8

Agosto - Terminación 9 y 0

Recuerda que el reemplacamiento terminará hasta el próximo 31 de agosto 2026, por lo que se tiene más de cuatro meses para poder renovar tus placas.

¿Qué pasa si no renuevo mis placas en Edomex?

Circular con placas vencidas en calles del Estado de México podría costarte una multa que equivale a 20 UMAs.

Además, las autoridades tienen la facultad de retirar las placas e incluso remitir el vehículo al depósito.

Requisitos y documentos para renovar tus placas en Edomex

Para renovar las placas en el Edomex 2026, necesitas contar con los siguientes documentos:



Factura del vehículo

Identificación oficial

Comprobante de domicilio reciente

Clave Única del Registro de Población (CURP)

Placas anteriores

Para poder realizar el reemplacamiento, es importante que el automóvil cuente con todos los trámites vigentes y fuera de adeudos.