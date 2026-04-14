Silencian a defensor de los bosques: Asesinan al ambientalista Roberto Chávez en Villa Madero, Michoacán

La defensa del medio ambiente en Michoacán se vistió de luto. Roberto Chávez, un ambientalista dedicado a proteger los mantos acuíferos y los bosques de la región, fue interceptado la noche del domingo 12 de abril en la comunidad de El Sangarro.

Su muerte fue el desenlace de una serie de amenazas que, de acuerdo a medios locales, el activista pretendía denunciar formalmente ante la Fiscalía.

¿Cómo fue asesinado el ambientalista Roberto Chávez?

De acuerdo a los reportes, fue alrededor de las 10:30 de la noche cuando Roberto salió de una fonda local donde cenaba con su familia. Mientras caminaba para alcanzarlos, sujetos armados le dispararon tres veces en la cabeza.

El ataque ocurrió en el corazón de El Sangarro.

El abandono del Plan Michoacán en la zona

La comunidad señala que el incremento de la violencia coincide con la salida del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en enero pasado. Al retirarse las fuerzas de seguridad, el municipio de Madero quedó en manos de grupos criminales.

Los activistas locales denuncian que la delincuencia se siente completamente libre de realizar hechos violentos.

Roberto Chávez iba a denunciar ante la Fiscalía del estado

Roberto estaba decidido a denunciar legalmente las amenazas que había estado recibiendo. El activista tenía planeado acudir ante la Fiscalía del Estado para formalizar una denuncia por las amenazas de muerte que recibió recientemente.

Con su asesinato, el grupo criminal logró frenar el proceso de justicia que el defensor encabezaba, dejando en el aire las pruebas y testimonios que pretendía entregar para proteger los recursos naturales de El Sangarro.

Impunidad: el caso del ambientalista Javier Gómez

El asesinato de Roberto revive lo ocurrido hace cinco meses con el ambientalista Javier Gómez, quien también fue atacado por sicarios en noviembre de 2025. A pesar de las pruebas y los testimonios presentados en aquel momento, no hay una sola persona detenida.

Los colectivos ambientales denuncian que los posibles nexos de la autoridad con el crimen organizado.

Exigen justicia para Roberto Chávez

Habitantes exigen que este tipo de casos dejen de ser omisos y se queden en la impunidad. La demanda es evitar las promesas y demostrar con hechos.

La fiscalía ya estaría investigando el caso.