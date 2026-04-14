Salió a trabajar por su bebé que está por nacer y no regresó: Arturo Castillo desapareció en Lomas de Oblatos, Jalisco

Fue hace 11 días que Arturo Castillo Olloqui desapareció en Lomas de Oblatos, Jalisco, tras salir a trabajar. A sus 20 años, Arturo no se conformaba con un solo empleo; además de su trabajo con pirotecnia, tocaba diversos instrumentos en grupos musicales para juntar dinero extra.

El motivo era el más importante de su vida: su hija, que está a punto de nacer. Sin embargo, ese sueño se puso en pausa el viernes 3 de abril, pues desapareció yendo a la casa de su jefe.

Arturo tomó un taxi en Lomas de Oblatos, Jalisco

Aquel viernes, Arturo salió de la colonia Lomas de Oblatos, en Jalisco, con rumbo a la casa de su patrón. Según el reporte de sus familiares, el joven abordó un taxi para trasladarse, ya que de ahí partiría hacia Zacatecas para atender un compromiso laboral relacionado con fuegos artificiales.

Horas después del supuesto viaje, le avisaron a la familia de Arturo que él nunca llegó al punto de encuentro.

Los últimos mensajes de Arturo: "Cómo amanecieron mis amores"

La comunicación con su pareja, Elizabeth Alcántar, fue constante durante la mañana de su desaparición. Arturo le escribió temprano para preguntar por ella y por la bebé. Aunque en algunos audios confesó sentirse algo intranquilo y no haber podido dormir bien, siempre recalcaba el amor por su hija.

Elizabeth recuerda que Arturo le prometió que, al regresar de ese viaje a Zacatecas, irían juntos a comprar las últimas cosas que le hacen falta a la niña para su nacimiento.

Arturo también se dedicaba a la música

Para Arturo, la música era la herramienta para asegurar un buen futuro a su nueva familia. Sus conocidos lo describen como un muchacho sumamente trabajador que no le ponía peros a las jornadas largas.

Ese segundo empleo en agrupaciones musicales era sagrado porque cada peso iba directo al ahorro para la bebé. Esa ilusión es la que hoy mantiene a su familia firme en la búsqueda, pegados a una ficha de localización que circula por todo el estado.

Vicefiscalía de Desaparecidos de Jalisco rastrea el paradero de Arturo

Ante la falta de noticias, la Vicefiscalía de Desaparecidos ya mantiene abierta una carpeta de investigación. Las autoridades buscan pistas sobre el taxi que abordó en Jalisco y analizan las rutas hacia Zacatecas para intentar reconstruir qué pasó en el trayecto.

Mientras tanto, la ficha de búsqueda ha sido difundida con la esperanza de que algún testigo pueda aportar datos sobre el vehículo o el paradero del joven.

Una bebé que espera el regreso de su papá

Elizabeth no ha dejado de marcarle ni un solo día. Le insiste con mensajes de texto, contándole que su "princesa" ya casi llega y que siempre fue su mayor ilusión conocerla.

Cualquier persona que haya visto a Arturo Castillo Olloqui desde aquel 3 de abril o tenga información sobre el taxi que tomó en Lomas de Oblatos, puede comunicarse de manera anónima con las autoridades.