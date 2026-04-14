Tragedia en el Edomex: Hallan a bebé en baños del Tecnológico de Ecatepec

Fue durante este martes 14 de abril cuando se reportó la presencia de un bebé recién nacido en baños para mujeres del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE).

Al interior de este lugar, el pequeño fue abandonado y, tras la alerta, autoridades comenzaron con las movilizaciones para salvar al menor.

Hallazgo trágico en Ecatepec...



Un recién nacido fue localizado en los baños de mujeres del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.



Fue trasladado a un hospital cercano, pero lamentablemente perdió la vida. La Fiscalía del Estado de México ya investiga el caso.… pic.twitter.com/ezxaOqqGAo — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026

El bebé estaba en el bote de basura de la institución educativa en Ecatepec

Fueron personas que se encontraban en el área de sanitarios quienes se percataron de la presencia del bebé. El menor estaba dentro de un bote, un lugar que lo expuso de inmediato a condiciones de salud muy delicadas.

El personal de seguridad del plantel activó los protocolos de emergencia al notar que el recién nacido aún presentaba signos vitales, solicitando de inmediato la presencia de los cuerpos de rescate municipales.

Trasladan a bebé al Hospital José María Rodríguez

Elementos de Protección Civil y paramédicos llegaron al tecnológico para brindar los primeros auxilios. Con la sirena abierta, el bebé fue trasladado al Hospital General José María Rodríguez, que se encuentra a tan solo unas calles de distancia del plantel educativo.

Al ingresar, su estado fue reportado como crítico, por lo que fue enviado directamente al área de cuidados neonatales.

¿Qué le pasó al bebé encontrado en el Tecnológico de Ecatepec?

A pesar de la cercanía del hospital y la rapidez del traslado, el cuerpo del recién nacido no resistió. Alrededor de las 13:05 horas, el personal médico confirmó el fallecimiento del menor.

Las causas exactas del deceso aún no se han hecho públicas, pero se sospecha que las condiciones en las que fue abandonado y la falta de atención inmediata tras el parto influyeron en la muerte del pequeñito.

"Se volvió a repetir la maldita historia"



Dos casos de abandono de recién nacidos han conmocionado a México. En Tultitlán, #Edomex, Lucio y Diana abandonaron a su bebé tras un aborto fallido, mientras que en Villahermosa, #Tabasco, un bebé de tres meses fue abandonado en la… pic.twitter.com/Qh7XqTT8iE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2025

Comienzan investigaciones por bebé abandonado en TESE

Tras confirmarse la muerte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tomó el control de las investigaciones y se espera que, tras las diligencias, se dé con los responables de esta pérdida.

El abandonamiento de menores de edad es un hecho que sucede con cierta frecuencia en México; uno de varios de los casos que despertó indignación fue el caso de un pequeño abandonado por su padre en Tultitlán. El suceso quedó grabado y evidenció la insensibilidad con la que algunos padres deciden abandonar a sus bebés recién nacidos.