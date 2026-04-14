¿Eso también pasa en Dinamarca? Captan plaga de ratas en ISSSTE de Culiacán, Sinaloa

¿Eso también pasa en Dinamarca? Un video que se hizo viral en redes sociales exhibió la plaga de ratas en el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Culiacán, Sinaloa. La viralización del material puso en evidencia el estado en el que se encuentra el centro de salud.

Los animales fueron captados merodeando los límites del hospital.

¡Alerta sanitaria en Culiacán! 🚨 Captan en video una plaga de ratas de gran tamaño en el hospital del @ISSSTE_mx. Derechohabientes y personal médico denuncian un foco de infección que pone en riesgo la salud de todos 🐀🏥 pic.twitter.com/3OH0SMuP7P — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 13, 2026

Ratas a la vista de todos en ISSSTE de Culiacán

El video captado por ciudadanos muestra a varios roedores de gran tamaño moviéndose con total libertad sobre la barda perimetral del centro de salud. La situación no es solo un problema estético o que tenga que ver con el aspecto del lugar; la presencia de estos animales cerca de un hospital de alta especialidad representa un riesgo sanitario real por la transmisión de enfermedades.

Pacientes y familiares que pasan horas afuera del recinto aseguran que verlas ya es parte de la rutina diaria.

¿Hay ratas dentro del ISSSTE en Culiacán?

Aunque el video más difundido muestra el exterior, la lógica podría indicar que las ratas pueden tener acceso a la zona de urgencias del hospital.

Según las denuncias, el problema no es nuevo y tiene al menos un año reportándose sin que se diera una solución definitiva, lo que ha generado una fuerte indignación sobre las condiciones en las que se atiende a los mexicanos.

¿Qué respondió el ISSSTE ante el video de las ratas?

De acuerdo a el ISSSTE, realizaron un operativo de emergencia el pasado jueves 9 de abril. El instituto informó que se realizó una limpieza exhaustiva en los depósitos de basura y se colocaron cebos y dispositivos especializados para exterminar a los roedores.

Las autoridades del hospital admitieron haber identificado el foco de infección en un punto específico de la barda y prometieron que el control será total.

El ISSSTE tenía basura y escombros, lo que pudo provocar la infestación de ratas

Parte de la estrategia de limpieza incluyó el retiro de grandes cantidades de cartón, basura y escombros que se habían acumulado en los alrededores. Estos materiales sirven como refugio y sitio de reproducción para las ratas, por lo que el personal de mantenimiento despejó el área.

La situación fue atendida tras las denuncias realizadas en redes sociales, a pesar de que la situación ya se había reportado.

ISSSTE aplicará medidas preventivas ante plaga de ratas

El hospital "Dr. Manuel Cárdenas de la Vega" aseguró que mantendrá una vigilancia estrecha y medidas preventivas para evitar que las ratas regresen.

La exigencia por mantener los espacios limpios y libres de este tipo de plagas no debería ser una exigencia, sino una característica clave de un espacio como lo es el ISSSTE, una institución de salud que debería preservar la seguridad de sus pacientes.