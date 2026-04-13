“Era un niño muy querido": Despiden a Henry, el niño de 2 años víctima de ataque incendiario en Chalco; familiares piden justicia

¡Le dan el último adiós! Henry, el niño de 2 años que fue víctima de un ataque incendiario en una tienda de Chalco, Edomex, falleció la tarde del pasado domingo tras varios días internado en el hospital luchando por su vida. Hoy, familiares y amigos se despiden de él.

El pequeño sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo tras el ataque en la tienda de Chalco.

"Era un niño muy querido, muy deseado (...) muy muy sociable", declaró Julio, tío político del menor de edad.

#QEPD | Un adiós que duele demasiado



Henry, de apenas 2 años, murió tras casi dos meses de lucha, luego de sufrir quemaduras en el 80% de su cuerpo por el incendio de una tienda en Valle de Chalco.



Hoy, el lugar donde será velado comienza a recibirlo…

pero aún no llegan sus… pic.twitter.com/c3Bm12aJAN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

Así despiden a Henry en Valle de Chalco; familiares y amigos exigen justicia

Con algunos ramos de flores, amigos y familiares de Henry se reunieron en el domicilio para darle el último adiós al pequeño de dos años que perdió la vida tras estar por más de 50 días en el hospital.

Amigos de la familia acudieron al lugar para velar el cuerpo y darle el apoyo necesario a la madre del menor en Valle de Chalco, Estado de México (Edomex).

"Justicia para el niño (...) Lo sentimos mucho y estamos con ellos", declaró una amiga de la familia que asistía al funeral de Henry, para los micrófonos de Azteca Noticias.

"Que se haga justicia y que pague la persona que hizo eso"



Asegura Julio, tío político de Henry, el pequeño que falleció tras sufrir quemaduras cuando sujetos incendiaron tienda en Valle de Chalco.



Vía @jessiemozar https://t.co/KwaXTGvOuT pic.twitter.com/3m4NT80Shy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 13, 2026

Por su parte, el padre de Henry también resultó gravemente lesionado por las llamas, junto con otra persona que se encontraba dentro del establecimiento el día del ataque.

Ataque con bombas molotov en tienda de Chalco: Asó fue la agresión que hirió a Henry

Según investigaciones, Henry resultó herido durante un ataque con bombas molotov al interior de una tienda en Valle de Chalco, en el Estado de México (Edomex).

Al parecer los agresores habrían utilizado botellas con líquido inflamable, además de rociar sustancias dentro del establecimiento y directamente contra las personas que se encontraban dentro del establecimiento el día del ataque.

Las llamas se propagaron rápidamente, dejando a varias víctimas atrapadas en medio del incendio.

¿Cómo van las investigaciones tras el ataque en tienda de Chalco?

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que al menos siete personas están acusadas por su posible participación en la tienda de Chalco.

Por ahora, solo cuatro personas han sido detenidas y vinculadas a proceso por el delito de tentativa de homicidio. Entre los implicados están: Edgar “N” y Luis Antonio “N”, quienes ya contaban con cargos formales ante un juez.