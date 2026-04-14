Abril es la última llamada: este será el nuevo precio de placas en Veracruz a partir de mayo 2026

El programa de reemplacamiento 2026 en Veracruz entra en su etapa clave; abril es el último mes para acceder al 50 por ciento de descuento en el canje de placas , antes de que el precio aumenten de forma gradual a partir de mayo.

Actualmente, el trámite tiene un costo reducido durante el primer cuatrimestre del año; sin embargo, quienes no lo realicen en este periodo enfrentarán incrementos importantes en los siguientes meses, lo que convierte a abril en el momento más accesible para cumplir con esta obligación vehicular.

Cuánto cuesta el canje de placas en Veracruz 2026

Durante enero a abril, el costo del canje de placas se mantiene en 858 pesos con subsidio aplicado; a partir de mayo y junio, el precio subirá a mil 202 pesos, y en el segundo semestre del año podría alcanzar hasta mil 716 pesos.

El incremento también impacta otros trámites; por ejemplo, el alta de vehículos tiene un costo de 715 pesos con descuento, pero aumentará a $1,001 pesos en mayo y junio, y posteriormente a mil 430 pesos.

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Qué vehículos deben hacer el trámite

El reemplacamiento es obligatorio para unidades con placas anteriores a 2018, así como para vehículos nuevos, de otras entidades o que busquen regularizarse en el estado; en contraste, están exentos aquellos con placas emitidas entre finales de 2018 y 2025.

El objetivo del programa es actualizar el padrón vehicular, mejorar la seguridad y garantizar certeza jurídica a los propietarios.

Descuentos y beneficios disponibles

El esquema contempla subsidios escalonados; 50 por ciento de descuento hasta abril, 30 por ciento en mayo y junio, y sin apoyo a partir de julio; además, se mantiene la condonación de recargos acumulados de años anteriores.

También hay facilidades digitales; el trámite puede realizarse en línea y, en algunos casos, solicitar el envío de placas a domicilio sin costo adicional durante el primer semestre.

Canje de placas en Veracruz por menos de mil pesos: últimos días y quiénes están obligados|Especial

¿Qué pasa si no haces el canje de placas en Veracruz?

No cumplir con el reemplacamiento dentro del plazo puede generar costos más altos y complicaciones administrativas; por ello, aprovechar el último mes con descuento máximo permite ahorrar y evitar pagos adicionales.

El programa se mantendrá vigente hasta diciembre; sin embargo, abril representa el punto más conveniente para realizar el trámite en Veracruz.