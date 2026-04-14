Abril es la última llamada: este será el nuevo precio de placas en Veracruz a partir de mayo 2026
Último mes con descuento en placas Veracruz 2026: en abril aún hay 50 por ciento de apoyo, pero el costo subirá en mayo; conoce cuál será el precio y evita más gastos.
El programa de reemplacamiento 2026 en Veracruz entra en su etapa clave; abril es el último mes para acceder al 50 por ciento de descuento en el canje de placas, antes de que el precio aumenten de forma gradual a partir de mayo.
Actualmente, el trámite tiene un costo reducido durante el primer cuatrimestre del año; sin embargo, quienes no lo realicen en este periodo enfrentarán incrementos importantes en los siguientes meses, lo que convierte a abril en el momento más accesible para cumplir con esta obligación vehicular.
Cuánto cuesta el canje de placas en Veracruz 2026
Durante enero a abril, el costo del canje de placas se mantiene en 858 pesos con subsidio aplicado; a partir de mayo y junio, el precio subirá a mil 202 pesos, y en el segundo semestre del año podría alcanzar hasta mil 716 pesos.
El incremento también impacta otros trámites; por ejemplo, el alta de vehículos tiene un costo de 715 pesos con descuento, pero aumentará a $1,001 pesos en mayo y junio, y posteriormente a mil 430 pesos.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SI TU AUTO TIENE ESTAS PLACAS EN EDOMEX, DEBES RENOVARLAS EN 2026 O PODRÍAS IR AL CORRALÓN Y PAGAR COSTOSA MULTA
Qué vehículos deben hacer el trámite
El reemplacamiento es obligatorio para unidades con placas anteriores a 2018, así como para vehículos nuevos, de otras entidades o que busquen regularizarse en el estado; en contraste, están exentos aquellos con placas emitidas entre finales de 2018 y 2025.
El objetivo del programa es actualizar el padrón vehicular, mejorar la seguridad y garantizar certeza jurídica a los propietarios.
Descuentos y beneficios disponibles
El esquema contempla subsidios escalonados; 50 por ciento de descuento hasta abril, 30 por ciento en mayo y junio, y sin apoyo a partir de julio; además, se mantiene la condonación de recargos acumulados de años anteriores.
También hay facilidades digitales; el trámite puede realizarse en línea y, en algunos casos, solicitar el envío de placas a domicilio sin costo adicional durante el primer semestre.
¿Qué pasa si no haces el canje de placas en Veracruz?
No cumplir con el reemplacamiento dentro del plazo puede generar costos más altos y complicaciones administrativas; por ello, aprovechar el último mes con descuento máximo permite ahorrar y evitar pagos adicionales.
El programa se mantendrá vigente hasta diciembre; sin embargo, abril representa el punto más conveniente para realizar el trámite en Veracruz.