¡Una tras otra! Pemex confirma NUEVO derrame en arroyos de Veracruz; activan emergencia en estas zonas

¡No salen de una y ya están en otra! Petróleos Mexicanos confirma la presencia de trazas de aceite en cuerpos de agua en Veracruz; un derrame específicamente en el arroyo Hueleque, en la zona de Poza Rica, tras las intensas lluvias registradas en la zona durante las últimas horas.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por Pemex, el incidente se originó por el rebosamiento de cárcamos naturales en colonias como Chapultepec y 27 de Septiembre, lo que provocó el arrastre de residuos hacia el afluente.

📍Pemex atiende presencia de trazas de aceite en Poza Rica y Coatzintla.



Tarjeta informativa: https://t.co/bwtaC2f9S5 pic.twitter.com/AeFIAamLtK — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 14, 2026

¿Dónde ocurrió el nuevo derrame de Pemex en Veracruz?

El incidente se detectó en dos puntos principales:

El arroyo Hueleque , en Poza Rica



, en Poza Rica La comunidad Benito Juárez, en el municipio de Coatzintla

En este último punto, se reportó la presencia de hidrocarburo en un cuerpo de agua que impactó directamente la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Corralillos.

Según Pemex, el origen en Coatzintla fue el rebosamiento de material en mantenimiento dentro del oleoducto Fobos–Central de Almacenamiento y Bombeo Tajín, debido a las lluvias torrenciales.

Nuevo derrame en Veracruz...@Pemex confirmó la presencia de residuos de aceite en el arroyo Hueleque, tras intensas lluvias en la zona norte del estado.



Autoridades activaron labores de limpieza y monitoreo en Poza Rica y Coatzintla para contener el incidente.@VILLALVAZO13… pic.twitter.com/AfuImufqMn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 14, 2026

¿Qué acciones tomó Pemex tras detectar el aceite en Veracruz?

Pemex aseguró que activó de inmediato un operativo de contención, limpieza y monitoreo, que incluyó la instalación de barreras oleofílicas y marina, además de la aplicación de productos biodegradables para eliminar residuos y hasta ecorridos de inspección en zonas cercanas.

Entre las áreas revisadas destacan Palma Sola, Santa María y la desembocadura del río Cazones, donde, según el reporte, no se detectó contaminación.

¿Está en riesgo el suministro de agua en Veracruz?

Uno de los puntos más sensibles fue la afectación a la infraestructura hidráulica. La Comisión de Agua del Estado de Veracruz informó que, tras las labores de limpieza, el servicio de bombeo de agua fue restablecido para garantizar el suministro a la población.

Pemex subrayó que continuará con monitoreo constante y reforzará las medidas preventivas ante posibles nuevas lluvias.

¿Hay daños ambientales mayores por el nuevo derrame en Veracruz?

Hasta el momento, Pemex sostiene que el incidente está controlado y contenido, y que no hay evidencia de afectaciones en otras zonas cercanas; sin embargo, no se han detallado públicamente evaluaciones independientes sobre el impacto ambiental. Un nuevo derrame que reaviva la preocupación por la infraestructura petrolera en México.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos ambientales asociados a la infraestructura petrolera, especialmente en temporadas de lluvias intensas. Aunque Pemex afirma que la situación está bajo control, la frecuencia de estos eventos genera inquietud entre habitantes y especialistas. ¡Estamos ante un problema recurrente que exige soluciones de fondo!