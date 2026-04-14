Exigían dinero a su familia para liberarla: Vinculan a proceso a jefe de policía y cuatro agentes por raptar a una menor rarámuri en Chihuahua

El pasado fin de semana fueron detenidos en la Sección de la Junta el jefe de policía del municipio de Guerrero, Chihuahua, y cuatro elementos más tras retener a una menor rarámuri contra su voluntad.

Fueron agentes estatales los que realizaron la detención y pusieron a estos cinco policías ante la justicia por los delitos contra la pequeña.

¿Cuánto tiempo retuvieron a la menor rarámuri contra su voluntad?

La investigación revela una operación con bases criminales, pero ejecutada por oficiales. Los cinco policías retuvieron a una menor de edad de origen rarámuri durante tres días completos. Lo más grave es que el lugar de cautiverio fue la propia comandancia de policía de La Junta.

Durante ese tiempo, los oficiales se comunicaron con la familia de la niña para exigirles una cantidad de dinero si querían volver a verla, transformando una institución pública en un centro de extorsión.

Así rescataron a la menor rarámuri de los policías

Tras recibir la denuncia de la familia, agentes estatales desplegaron un operativo que permitió liberar a la menor y detener en el acto a los policías involucrados. La pequeña ya se encuentra a salvo con sus familiares, mientras que los uniformados fueron trasladados a Cuauhtémoc (zona cercana a la capital de Chihuahua).

Este martes 14 de abril, un juez dictó el auto de vinculación a proceso contra los cinco implicados, dejándolos en prisión preventiva bajo el cargo de privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de una menor.

Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua reacciona ante secuestro de menor

Gilberto Loya, Secretario de Seguridad Pública Estatal, informó que actualmente el municipio solo cuenta con 10 oficiales operativos para cubrir las necesidades de protección.

Ante este vacío, el estado ha mantenido una sobrevigilancia en la región de Guerrero y Cuauhtémoc para evitar que la delincuencia aproveche la falta de policías municipales.

Chihuahua analiza aplicar "Mando Único" como solución

El gobierno estatal ya analiza la posibilidad de aplicar el Mando Único en Guerrero. Esto significaría que la Policía Estatal tomaría el control total de la seguridad en el municipio, desplazando a la policía local mientras se realiza una depuración profunda.

Justicia para la comunidad rarámuri

La detención de estos cinco policías es vista como un paso necesario para aplicar justicia contra policías que quisieron abusar de la familia indígena.

Por ahora, se espera que las autoridades hagan lo que les corresponde y los implicados tengan el castigo que les toca.