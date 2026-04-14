¡Se robaron hasta una bolsa de camarones! Captan a peritos de la Fiscalía de Oaxaca robando en escena del crimen

En Oaxaca, un video desató indignación luego de que se evidenciara a tres peritos de la Fiscalía Estatal, enviados para investigar un asesinato, y terminaron convirtiéndose en rateros tras robar pertenencias personales de la escena del crimen.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de Santa Lucía Ocotlán.

Personal de la Fiscalia de #Oaxaca se roba hasta camarones 🦐 🚨



Peritos de la Fiscalía de Oaxaca están en el ojo del huracán tras ser señalados de presuntamente llevarse dinero en efectivo y hasta camarones de la base de Líneas Unidas en Santa Lucía Ocotlán, mientras realizaban… pic.twitter.com/f7HCNr7C39 — iOaxaca (@iOaxacamx) April 14, 2026

Peritos de Oaxaca aprovecharon un homicidio para saquear

El pasado 1 de abril, un trabajador identificado como Nicandro "N" fue asesinado en las instalaciones de una empresa de transporte. Los peritos llegaron para realizar las diligencias correspondientes, pero las cámaras de seguridad mostraron que los funcionarios no solamente realizaron investigaciones, sino también se apropiaron de algunos objetos.

Sin ninguna justificación legal, se introdujeron en áreas que no tenían nada que ver con el crimen para esculcar cajones y muebles en busca de algo más que huellas dactilares.

Peritos de la Fiscalía de Oaxaca robaron dinero en efectivo

Lo que los peritos se llevaron no fue material de investigación. Los funcionarios sustrajeron aproximadamente 15 mil pesos en efectivo. Lo más indignante es que una parte de ese dinero pertenecía a una colecta solidaria.

No conformes con haberse llevado dinero, los peritos también se robaron una bolsa con camarones. La respuesta del Fiscal fue aún más increíble, este aseguró que los peritos tomaron el producto como "muestras" para la investigación.

Aunque supuestamente los devolvieron días después, los dueños informaron que el marisco ya estaba en mal estado.

👀🚨‼️PERITOS SON ACUSADOS DE ROBARSE DINERO Y HASTA COMIDA‼️🦐💸📹



👉 Peritos de la Fiscalía de #Oaxaca fueron señalados por presuntamente tomar dinero en efectivo y hasta una bolsa de camarones mientras realizaban diligencias por un homicidio en una base de Líneas Unidas en… pic.twitter.com/DA5bqJCkCZ — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) April 11, 2026

Cámaras de seguridad: el enemigo de los malos funcionarios

Si no hubiera sido por el sistema de circuito cerrado de la base de transporte, este robo habría pasado como un "extravío" más. En el video se observa con claridad cómo los peritos manipulan objetos y guardan pertenencias de valor, confiados en que nadie los vigilaba.

Ahora, la grabación es la prueba principal en la investigación interna que las autoridades del estado aseguran haber iniciado para castigar a los responsables.

Por ahora, la fiscalía inició las investigaciones correspondientes en Santa Lucía Ocotlán para determinar qué es lo que va a suceder con los funcionarios captados robando en plena escena del crimen.