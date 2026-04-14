Asesinan a nutriólogo en su consultorio en Reynosa, Tamaulipas; se investiga si fue por “cobro de piso”

La muerte de un nutriólogo en Reynosa, Tamaulipas, volvió a encender las alertas sobre la violencia y la extorsión que enfrentan los profesionistas y pequeños negocios en gran parte del país.

Tras el hallazgo de su cuerpo al interior de su consultorio este lunes 13 de abril, la Fiscalía del Estado informó que ya abrió una carpeta de investigación, aunque hasta el momento no hay detenidos.

Asesinan a un nutriólogo dentro de su consultorio en Reynosa

La víctima fue identificada como Jesús Eleazar Garza González, de 44 años, nutriólogo que trabajaba en un consultorio en la colonia Petrolera, del municipio de Reynosa.

Según los primeros reportes el profesionista fue hallado sin vida alrededor del mediodía de este lunes dentro de su lugar de trabajo, ubicado en la calle Veracruz 208.

Sus familiares, que no sabían nada de él desde hacía varias horas, acudieron al consultorio sin imaginar la escena que les esperaba, según reportaron medios locales.

Abren investigación tras asesinato de nutriólogo en Reynosa

Medios locales dieron a conocer que Jesús Eleazar salió rumbo al gimnasio para después irse a su trabajo. Una rutina que sus familiares ya conocían. Con el paso de las horas, sin embargo, el profesional de la salud dejó de contestar llamadas y mensajes.

Al llegar al consultorio, familiares lo encontraron tirado en el suelo con evidentes manchas de sangre. Tras recibir el reporte al número de emergencias, peritos que llegaron al lugar confirmaron que el nutriólogo tenía al menos dos impactos de bala, mismos que le causaron la muerte casi de forma instantánea.

Aunque de momento no se ha dado a conocer nada de manera oficial, fuentes apuntan a que el crimen podría estar relacionado con el “cobro de piso”.

Extorsiones y violencia: el terror que se vive en México

El crimen organizado ha tomado el control en diferentes localidades del país. Una realidad que por mucho que se quiera esconder, el país ya agoniza por la violencia y la extorsión.

El asesinato contra el nutriólogo no sólo es una cifra. No es una muerte más. Es un crimen que pone en evidencia los riesgos a los que se exponen quienes buscan salir adelante en zonas donde operan grupos criminales.

A medida que las investigaciones continúan, familiares y colegas piden justicia para la víctima, recordando a Jesús Eleazar como un profesionista activo y comprometido con sus pacientes.