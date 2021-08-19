Bacterias en el Ártico biodegradan el petróleo y el diésel: estudio

Algunas bacterias marinas que se encuentran en el Ártico canadiense lograron biodegradar el petróleo y el diésel, de acuerdo con un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Calgary, en Canadá.

El estudio fue publicado en la revista Applied and Environmental Microbiology , el cual menciona que los autores incubaron lodo con diferentes microorganismos como las bacterias del Ártico y los combinaron con nutrientes, agua de mar, diésel y petróleo crudo.

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Los especialistas observaron una disminución de la diversidad microbiana y el enriquecimiento de linajes de bacterias hidrocarbonoclásticas como la 'Paraperlucidibaca', 'Cycloclasticus' y 'Zhongshania', las cuales fueron las que biodegradaron los alcanos del petróleo crudo y diésel.

Nuestras simulaciones demostraron que las bacterias que degradan el petróleo de origen natural en el océano son las primeras en responder a un derrame, dijo Casey Hubert, coautor del estudio.

Las bacterias en el Ártico que respondieron ante los derrames de petróleo se encuentran en el Mar de Labrador, entre la península canadiense de Labrador y la isla danesa de Groenlandia.

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Aumentan actividades con petróleo en el Ártico

El experto de la Universidad de Calgary , Casey Hubert, agregó que las aguas frías del Ártico están experimentando un aumento de actividades que involucran el uso de petróleo como la producción de petróleo y al aumento del tráfico de barcos en la región, lo que podría causar derrames.

“Estas aguas permanentemente frías están experimentando un aumento de la actividad industrial relacionada con el transporte marítimo y las actividades del sector petrolífero y gasífero en alta mar”, agregó.

Sin embargo, con el estudio que participaron cuatro autores de la universidad canadiense, se especifica que las bacterias encontradas en el Ártico son capaces de biodegradar los combustibles fósiles como el petróleo o diésel para contribuir a limpiar el océano.

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Además, el estudio también confirmó que el suministro de nutrientes puede mejorar la biodegradación de los hidrocarburos en estas condiciones de baja temperatura como las del Ártico.