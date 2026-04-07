En Irán, 14 millones de civiles forman “cadenas humanas” ante la amenaza de Trump

A medida que expira el ultimátum fijado por el presidente Donald Trump para las 8:00 PM (hora del Este), Irán se ha transformado en un escenario de resistencia civil masiva. Bajo el lema Janfada (sacrificio de vida), millones de ciudadanos han formado cadenas humanas alrededor de centrales eléctricas, centros nucleares y puentes históricos, desafiando la advertencia de la Casa Blanca de iniciar una "demolición total" de la infraestructura nacional si el Estrecho de Ormuz no es reabierto de inmediato.

El gobierno iraní afirmó que más de 14 millones de personas se han registrado voluntariamente para proteger los activos estratégicos del país. Aunque la cifra es difícil de verificar de forma independiente, imágenes de medios estatales y periodistas locales confirman movilizaciones masivas.



Bushehr: Cadenas humanas rodean la única planta de energía nuclear del país.



Cadenas humanas rodean la única planta de energía nuclear del país. Teherán y Tabriz: Miles de jóvenes, estudiantes y atletas se han concentrado en las principales centrales eléctricas que abastecen de luz y agua a la población.



Miles de jóvenes, estudiantes y atletas se han concentrado en las principales centrales eléctricas que abastecen de luz y agua a la población. Ahvaz y Dezful: Ciudadanos protegen puentes estratégicos, incluyendo una estructura histórica de 1,700 años de antigüedad, ante los reportes de que los ataques israelíes y estadounidenses apuntan a colapsar las vías de comunicación.

❤️🇮🇷 BREAKING: IRANIANS are forming human-chains nationwide on bridges & around critical infrastructure to safeguard their country against U.S & Israeli strikes pic.twitter.com/tGcTfd2jEp — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) April 7, 2026

El ultimátum de Trump: "Una civilización morirá"

Desde Washington, el presidente Trump advirtió que "una civilización entera morirá esta noche" si Teherán no cede. Los ataques preparatorios del martes 7 de abril golpearon vías férreas, la terminal petrolera de la Isla Kharg y complejos petroquímicos, lo que expertos legales califican como potenciales crímenes de guerra al dirigirse contra infraestructura civil.



Rechazo al alto el fuego: Teherán rechazó una propuesta de tregua temporal, exigiendo un fin definitivo a la guerra. "Irán no quiere terminar como Gaza

Amenaza de la Guardia Revolucionaria: Tras los ataques a su infraestructura, el cuerpo de élite iraní declaró que "la moderación ha terminado" y prometió destruir la infraestructura energética de EU y sus aliados en la región de tal forma que queden privados de petróleo y gas "durante años".

Escalada en Arabia Saudita: Un ataque iraní contra un complejo industrial en Jubail (Arabia Saudita) ha puesto al reino al borde de entrar formalmente en la guerra, complicando aún más la mediación pakistaní.

El vacío de poder y el nuevo liderazgo

Tras la muerte del Líder Supremo Ali Khamenei al inicio del conflicto, el actual presidente Masoud Pezeshkian y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, han asumido un liderazgo de corte nacionalista extremo. Ghalibaf, tras registrarse en las cadenas humanas, declaró estar "listo para sacrificar su vida por Irán", un mensaje que ha galvanizado a los sectores más duros del régimen.

Mientras el reloj avanza hacia la medianoche en Teherán (1:00 AM BST), las familias en la capital se abastecen de provisiones básicas y cargan dispositivos móviles ante la inminencia de un apagón nacional o un éxodo masivo.

