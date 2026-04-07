China y Rusia vetan resolución de la ONU para proteger buques en el estrecho de Ormuz

China y Rusia bloquearon hoy 7 de abril de 2026 un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El proyecto impulsaba el uso de escoltas armadas para proteger buques mercantes en el estrecho de Ormuz. Además, solicitaba a Irán que detenga sus ataques contra infraestructuras civiles en países del Golfo Pérsico.

¿Qué países votaron a favor de las escoltas armadas en el Golfo Pérsico?

La resolución obtuvo 11 votos a favor, pero Rusia y China emitieron votos en contra. Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sus vetos impidieron la aprobación del texto. Pakistán y Colombia se abstuvieron.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, sometió el documento a votación. Baréin acoge el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Qatar impulsaron la iniciativa.

Cabe recordar que el bloqueo de Irán al estrecho de Ormuz ocurrió como respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel a territorio iraní, los cuales dejaron la muerte del ayatola Ali Jamenei.

JD Vance desde Budapest: "Ataques a la isla de Kharg no cambian la estrategia"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró este martes que los ataques estadounidenses a la isla iraní de Kharg no representan un cambio en la estrategia norteamericana. "Los ataques a la isla de Kharg de Irán no representan un cambio en la estrategia estadounidense", dijo Vance.

Golpe a la exportación de petróleo de Irán, esta es la relevancia del ataque de EU contra la isla de Kharg

Un funcionario estadounidense habló con la agencia de noticias Reuters bajo anonimato y confirmó que los ataques adicionales, llevados a cabo hoy 7 de abril de 2026, apuntaron a objetivos militares, pero aseguró que no afectaron infraestructuras petroleras. Describió algunos ataques como repeticiones de sitios previamente golpeados.

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Vance habló desde Budapest, donde expresó apoyo al primer ministro húngaro Viktor Orban. Orban enfrenta encuestas desfavorables antes de las elecciones del domingo, que podrían costarle el poder tras 16 años.

El gobierno de Donald Trump confía en obtener respuesta de Irán antes de las 20:00 horas, tiempo del Este, 18:00 horas, tiempo del centro de México, en negociaciones para terminar con el conflicto.