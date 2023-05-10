¿Con quién se queda el perro? Arturo Zaldívar responde que pasa con las mascotas si hay divorcio

Y ahora, ¿quién se queda con el perro? El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, sigue presente en la red social TikTok, y en esta ocasión abordó un tema solicitado por miles de usuarios respecto a qué pasa con las mascotas en caso de divorcio.

En México, los divorcios se han disparado en los últimos años, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2021 ocurrieron en 33 parejas de cada 100 matrimonios, y en 2023 los divorcios se han posicionado en 36, esto tan solo a mediados del año.

¿Qué pasa con las mascotas en un divorcio? Arturo Zaldívar respondió

El ministro de la Suprema Corte de Justicia inició la conversación al subrayar que pocos presidentes lo abordaron a pesar de ser un tema complicado, por lo que resaltó que se debe tener un mayor cuidado.

“Tenemos muy pocos presidentes que hablan sobre el tema, pero son asuntos que se deben tratar con mucho mayor cuidado”, señaló

En el video, Arturo Zaldívar, explicó que atravesar una separación no es una situación sencilla, pues involucra muchas emociones y sentimientos; sin embargo también es importante ver por el bienestar de la mascota, quien se vuelve familia.

Zaldívar agregó que, en primera instancia ambas parejas se tienen que poner de acuerdo respecto a quién se queda la mascota o cómo se dividen los espacios, pero, en caso de no llegar a un acuerdo podrían llegar al ámbito legal y ahí el juez tendrá el dictamen final.

“El perro de una familia no es un objeto, es un ser vivo en relación con el cual hay sentimientos muy profundos”, dijo.

¿Qué pasa con las mascotas en un divorcio? Usuarios reaccionan en redes sociales

El TikTok compartido por Arturo Zaldívar ya suma más de 14 mil me gusta y superó los 400 comentarios entre los que destacan algunos usuarios que afirmaron vivir situaciones similares con sus perros, gatos u otra mascota.

Me pasó, mi ex me peleó el perro, no a la hija , de la cual no da pensión , pero me peleó al perro que más quería. Fabifabito

Yo me separé y me quedé con mis perritos,yo le dije te largas pero me dejas a mis perros. Ginger chispita

Me encanta su humanidad ojalá algún día no sólo se legisle sino se aplique la ley en casos de maltrato animal. mayelisoto78

Mi pareja me ha dicho que si nos separamos yo me quedaré con todo el zoológico que me cargo. Tasha

¿Cuántas mascotas hay en las casas de México?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), asegura que México es el país de América Latina con mayor número de perros, con 19 millones; en el caso de las casas mexicanas hay siete de cada 10, sin embargo, en adultos mayores son el porcentaje de la sociedad que más mascotas tienen. Actualmente 43.8 millones de las mascotas en hogares son perros, 16.2 millones felinos y 20 millones otra variedad de animales.