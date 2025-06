¿Hola? Nadie contesta: conoce cuál es la generación que ya no usa el teléfono para hablar

¿Nadie contesta? Si usted ha llamado a su hijo, a su alumno o a alguien joven, y solo obtuvo silencio, no se preocupe, no es usted, dicen, es la tecnología. Conoce cuál es la nueva generación que ya no usa el teléfono para hablar.

Se trata de una nueva generación de jóvenes denominada “muda”, que considera que hablar por teléfono es tan anticuado como mandar un fax.

¿Qué es la generación muda?

“La generación muda es aquella que prefiere escribir antes que hablar o antes que tomar una llamada telefónica en la cual invierte mucho orden mental”, explica Ricardo Olayo, especialista Ola Yo Conecto.

A sus 19 años, Ale, como muchos jóvenes, siempre tiene el celular en la mano, y considera que las llamadas no son necesarias. “Usamos más mensajes de texto y esas cosas. Como que la llamada se volvió un poco la última opción”, dijo Alejandra, estudiante universitaria.

Especialistas advierten que, para los nacidos, principalmente entre 1980 y 2010, hablar por teléfono es casi una invasión a la privacidad, que les quita tiempo, los incomoda, los pone nerviosos y en algunos casos les genera ansiedad, incluso les genera miedo a ser “funados”.

“En los estudios que se han hecho sobre el tema de las emociones, en el uso de la tecnología, uno de ellos tiene que ver con la vergüenza. Y la vergüenza es un sentimiento social, primario. Porque la vergüenza es la forma de exhibirnos frente al otro. Podemos ser muy explícitos y nos van a sancionar. Y entonces, si sientes vergüenza, te retraes”, dijo Felipe Gaytán Alcalá, sociólogo.

Se advierte que actualmente 6 de cada 10 jóvenes no contestan las llamadas a propósito, y eso, hoy en día, genera impaciencia y enojo en otras generaciones.

“Sí, sí, se padece, les hablamos a los hijos por teléfono y no nos responden. Nos cuelgan o simplemente dejan que suene. ¿Y qué pasa? Vemos que está en línea. Entonces esto nos hace entrar en conflicto”, expresa Araceli Ramírez, mamá y comunicadora.

Y estas actitudes, advierten lo que saben, no van a terminar, mencionando que se van a acrecentar con el avance de la inteligencia artificial (IA). “Van a haber respuestas automáticas. Ya ni siquiera vas a tener que contestar tu un mensaje”, dijo Felipe Gaytán, sociólogo, Universidad La Salle.

Avance tecnológico entre generaciones

Y en medio del avance tecnológico y los cambios que vienen con él. Los expertos dicen que debe haber diálogo con los jóvenes, y un intento real de entender sus nuevas formas de comunicación.

“Los papás entonces tienen que fomentar la lectura, la cercanía y es necesario también que explique qué es lo que está ocurriendo y que no se pierda esta tradición oral… Si la familia genera silencio, esa va a ser la forma en que se va a construir una relación”, explica Ricardo Olayo, especialista Ola Yo Conecto.

Así que debe de quedar claro que, no están enojados, no están ocupados, simplemente no quieren hablar por teléfono. “Se vuelve un poco aburrido o tedioso estar como que hablando con alguien. Y un mensaje, pues siquiera puedes tardarte un poquito en contestarlo”, Alejandra, estudiante universitaria.