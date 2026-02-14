Terror en Coatzacoalcos: abandonan tres hieleras con restos humanos

En menos de 24 horas fueron localizadas tres hieleras con restos humanos en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz, generando una fuerte movilización de fuerzas de seguridad y encendiendo nuevamente las alertas por la violencia en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número de víctimas ni si los tres hallazgos están relacionados entre sí.

Primer hallazgo de restos humanos en Villa Allende

El primer reporte se registró la tarde del jueves en la congregación de Villa Allende, perteneciente a Coatzacoalcos. De acuerdo con información preliminar, una hielera de unicel fue localizada frente a un campo de fútbol, lo que provocó la movilización de fuerzas federales y corporaciones locales. La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes.

Segunda hielera en la colonia El Tesoro en Coatzacoalcos

Horas después, durante la noche del mismo jueves, se reportó un segundo hallazgo en la colonia El Tesoro, también en Coatzacoalcos.

En este caso, se trató de una hielera de plástico de mayor tamaño, cuyo contenido fue asegurado por las autoridades ministeriales. Elementos policiacos implementaron un operativo en el área para recabar indicios y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Tercer hallazgo en la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa

La mañana de este viernes se reportó una tercera hielera abandonada a un costado de la carretera Coatzacoalcos–Villahermosa.

El hallazgo fue confirmado por corporaciones de seguridad, que nuevamente acordonaron la zona mientras peritos de la Fiscalía realizaban el levantamiento de los restos.

Los restos humanos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) en una carroza funeraria, donde se llevarán a cabo los estudios periciales para determinar el número de víctimas, su identidad y las causas de muerte.

Las autoridades no han informado si existe conexión entre los tres hechos, aunque todos ocurrieron en un lapso menor a 24 horas dentro del mismo municipio.

Ola de violencia en Coatzacoalcos

Sumado a estos hechos violentos en Coatzacoalcos, donde al menos cuatro ataques armados dejaron un saldo preliminar de tres personas muertas en distintos puntos de la ciudad. También, se reportó el incendio de un restaurante ubicado sobre el bulevar costero, lo que incrementó la presencia de fuerzas de seguridad en la zona.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer los acontecimientos y determinar responsabilidades.