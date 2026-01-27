VIDEO: Cenaban tranquilos y los encañonaron: Así cayeron los asaltantes de una taquería en la GAM

Una cena tranquila se convirtió en momentos de pánico para los clientes de una taquería en la alcaldía Gustavo A. Madero. Gracias a una rápida reacción coordinada entre patrullas en campo y los monitoristas del C2 Norte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron la captura de tres sujetos que minutos antes habían despojado de sus pertenencias a los comensales a punta de pistola.

El atraco ocurrió en un negocio de comida ubicado en la calle Camino de la Enseñanza, en la colonia Campestre Aragón. El encargado del establecimiento solicitó auxilio a las autoridades, describiendo que los agresores habían huido en dos vehículos: uno blanco y otro negro con una defensa blanca, un detalle que resultó clave para su captura.

Policías de CDMX interceptan asaltantes de taquería en la GAM

Con las características de los autos, los operadores del C2 Norte implementaron un cerco virtual y revisaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. En cuestión de minutos, lograron ubicar el convoy de los sospechosos circulando por las calles Estado de Morelos y Estado de Nayarit, en la colonia La Providencia.

Los oficiales se desplazaron al punto y lograron interceptar a los presuntos delincuentes justo cuando intentaban ingresar a una farmacia, creyendo que ya habían escapado.

Tres sujetos asaltaron a los comensales de una taquería con una réplica de arma de fuego en la colonia Campestre Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.



Tras huir a bordo de dos vehículos, los implicados fueron localizados y detenidos por policías de la @SSC_CDMX en una farmacia… pic.twitter.com/hXcvQfTMjd — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 27, 2026

Asalto en la GAM: Pistola de juguete e historial criminal

Al realizarles la revisión preventiva, los uniformados encontraron una réplica de arma de fuego, con la cual habrían intimidado a las víctimas en la taquería.

Los detenidos son tres hombres de 26, 39 y 48 años de edad. Sin embargo, al cruzar la información en las bases de datos de la policía, se encendieron las alertas sobre el sujeto de mayor edad:



El hombre de 48 años es un delincuente reincidente con tres ingresos previos al Sistema Penitenciario de la CDMX.

es un delincuente reincidente con de la CDMX. Su historial incluye: Robo agravado calificado en pandilla (2006), Robo agravado en pandilla (2007) y Robo calificado (2019).

Los tres implicados, junto con los vehículos y el arma falsa, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará si regresan a prisión por este nuevo delito.