Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

VIDEO: Cenaban tranquilos y los encañonaron: Así cayeron los asaltantes de una taquería en la GAM

Terror en Campestre Aragón: Tres sujetos asaltaron a comensales en una taquería, pero las cámaras del C2 los rastrearon; uno de los detenidos ya había estado 3 veces en prisión.

Asalto a taquería en la GAM: Caen 3 ladrones tras rastreo del C2; uno es exconvicto
Asalto a taquería en la GAM: Caen 3 ladrones tras rastreo del C2; uno es exconvicto |Foto: SSC CDMX
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Carlos Alberto Pérez

Con información de: Carlos Camacho

Una cena tranquila se convirtió en momentos de pánico para los clientes de una taquería en la alcaldía Gustavo A. Madero. Gracias a una rápida reacción coordinada entre patrullas en campo y los monitoristas del C2 Norte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) lograron la captura de tres sujetos que minutos antes habían despojado de sus pertenencias a los comensales a punta de pistola.

El atraco ocurrió en un negocio de comida ubicado en la calle Camino de la Enseñanza, en la colonia Campestre Aragón. El encargado del establecimiento solicitó auxilio a las autoridades, describiendo que los agresores habían huido en dos vehículos: uno blanco y otro negro con una defensa blanca, un detalle que resultó clave para su captura.

Policías de CDMX interceptan asaltantes de taquería en la GAM

Con las características de los autos, los operadores del C2 Norte implementaron un cerco virtual y revisaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. En cuestión de minutos, lograron ubicar el convoy de los sospechosos circulando por las calles Estado de Morelos y Estado de Nayarit, en la colonia La Providencia.

Los oficiales se desplazaron al punto y lograron interceptar a los presuntos delincuentes justo cuando intentaban ingresar a una farmacia, creyendo que ya habían escapado.

Asalto en la GAM: Pistola de juguete e historial criminal

Al realizarles la revisión preventiva, los uniformados encontraron una réplica de arma de fuego, con la cual habrían intimidado a las víctimas en la taquería.

Los detenidos son tres hombres de 26, 39 y 48 años de edad. Sin embargo, al cruzar la información en las bases de datos de la policía, se encendieron las alertas sobre el sujeto de mayor edad:

  • El hombre de 48 años es un delincuente reincidente con tres ingresos previos al Sistema Penitenciario de la CDMX.
  • Su historial incluye: Robo agravado calificado en pandilla (2006), Robo agravado en pandilla (2007) y Robo calificado (2019).

Los tres implicados, junto con los vehículos y el arma falsa, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará si regresan a prisión por este nuevo delito.

Tags relacionados
CDMX SSC CDMX

Notas