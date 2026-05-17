¡CNTE se va a paro nacional! Anuncian megamarcha en CDMX a partir de este día

¡Es oficial! La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó iniciar un paro nacional con una megamarcha que colapsará las principales vialidades de la Ciudad de México (CDMX).

Debido a la huelga, varios alumnos se verán afectados, ya que el magisterio prevé un plantón en el Zócalo de la CDMX por varios días. Además, diversos estados se sumarán a la movilización, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas y otras entidades.

Fecha y hora exacta en que inicia el paro nacional de la CNTE

Representantes de la Coordinadora informaron que el paro nacional iniciará el lunes 1 de junio de 2026, con una marcha en el Ángel de la Independencia que llegará hasta el Zócalo capitalino.

A partir de las 9:00 de la mañana de ese 1 de junio, la CNTE realizará un mitin y posteriormente instalará el plantón, donde se definirán día a día las actividades y movilizaciones.

Por ello, se prevé que las megamarchas no solo se concentren en Paseo de la Reforma, sino que también se extiendan a otras zonas de la Ciudad de México.

De igual forma, la Sección 22 de Oaxaca partirá hacia la capital del país una semana antes, lo que podría provocar afectaciones viales.

Estados que no tendrán clases por el paro nacional de la CNTE

Con el paro indefinido de la CNTE, la suspensión de clases se concentrará con mayor fuerza en las entidades donde el sindicato disidente tiene el control de las secciones mayoritarias, entre ellas.



Oaxaca (Sección 22)

Chiapas (Sección 7)

Michoacán (Sección 18)

Guerrero (Sección 14)

Zacatecas (Secciones 34 y 58)

¿Por qué la CNTE se va a paro nacional?

La CNTE rechazó el aumento salarial de 9 por ciento anunciado por las autoridades educativas, al considerar que el incremento real al sueldo base apenas alcanza el 4 por ciento, por lo que calificaron la medida como “migajas” frente a sus demandas principales.

El magisterio también exige abrogar la Ley del ISSSTE de 2007, que aseguran afectó el modelo de jubilación y pensiones de los trabajadores del Estado.

Entre sus demandas también incluye eliminar la reforma educativa impulsada en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, advirtieron que mantendrán sus protestas e incluso señalaron que, si el Zócalo es cerrado de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, buscarán nuevas formas de presión para que se atiendan sus demandas.