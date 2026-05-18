Noche de choques y volcaduras en Iztapalapa y la Cuauhtémoc dejan heridos | Mientras Dormía

En la noche y madrugada de hoy 18 de mayo de 2026, en la Ciudad de México (CDMX) ocurrieron al menos tres choques de vehículos en las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc que dejaron un saldo de personas lesionadas.

Volcadura en Iztapalapa: conductor alcoholizado choca en Jardines de San Lorenzo

En Iztapalapa, dos personas resultaron lesionadas después de que el vehículo en el que viajaban chocara y volcara sobre la calle Jardín de los Alhelíes, en la colonia Jardines de San Lorenzo. Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia al ver la unidad volcada sobre la vialidad.

El conductor presuntamente manejaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, por lo que perdió el control y terminó impactando su vehículo antes de volcar.

Paramédicos atendieron a los dos ocupantes en el lugar y los valoraron dentro de una ambulancia. Ambos presentaban únicamente golpes leves, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron la escena y agilizaron la circulación. En tanto que el conductor quedó detenido para deslindar responsabilidades.

Accidente en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc deja un auto abandonado

Mientras que en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, otro vehículo particular volcó tras perder el control y chocar contra un árbol en la calle Doctor García Diego. También los residentes de la zona pidieron ayuda a las autoridades tras escuchar el accidente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos llegaron al sitio minutos después y detectaron que el conductor ya no se encontraba en el lugar, ya que presuntamente escapó tras el incidente. Las autoridades realizan las indagatorias correspondientes para localizar al responsable.

Choque en Eje Central y Fray Servando causa retrasos viales en el centro de la CDMX

Finalmente, en el cruce de Fray Servando Teresa de Mier y Eje Central Lázaro Cárdenas, una camioneta particular de pasajeros impactó a un vehículo compacto donde viajaban dos personas, que resultaron lesionadas. Aparentemente uno de los conductores se pasó el semáforo en luz roja, lo que provocó el choque.

En la camioneta, una mujer se quejaba de dolor en la rodilla. Los lesionados no presentaron heridas de gravedad. Elementos policiales abanderaron la zona hasta la llegada de las grúas, que retiraron las unidades del cruce.

