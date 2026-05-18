¡Activan Alerta Amber! Buscan a Edher Saiin, niño de 4 años desaparecido en el Centro de la CDMX

¡Autoridades activaron la Alerta Amber! La búsqueda de un menor de edad mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad de la Ciudad de México (CDMX).

La Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada activó los protocolos institucionales para localizar a Edher Saiin Castillo González, un pequeño de cuatro años del que no se sabe nada desde hace ocho días.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Edher Saiin Castillo González , de 4 años, visto por última vez el pasado 10 de mayo, en la colonia Centro (Área 1), alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/KkdTtlkrGx — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 18, 2026

Niño desaparecido fue visto por útilma vez en colonia Centro

De acuerdo con el expediente de búsqueda, el niño fue visto por última vez el 10 de mayo de 2026 en la zona conocida como Área 1 de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Debido a que el extravío ocurrió en una de las áreas con mayor flujo peatonal y comercial de la Ciudad de México, las autoridades revisan las cámaras del sistema C5 para reconstruir la ruta o identificar con quién se encontraba el menor en ese momento.

Activan la Alerta Amber tras la denuncia

Aunque la desaparición ocurrió a inicios de la semana pasada, la denuncia formal por parte de los familiares fue recibida y asentada por el Ministerio Público el domingo 17 de mayo de 2026.

De manera inmediata, la fiscalía capitalina activó la Alerta Amber, una herramienta de difusión masiva que distribuye la fotografía y los datos del menor en terminales de transporte, redes sociales y medios de comunicación para acelerar su localización.

Señas particulares para identificar a Edher

La ficha técnica describe a Edher Saiin como un niño de nacionalidad mexicana, complexión delgada, estatura aproximada de un metro y tez de piel clara.

Tiene el cabello negro y lacio, y sus ojos son pequeños y de color negro. Como seña particular que puede facilitar su identificación en la calle, el reporte médico y familiar indica que presenta una inflamación en la frente del lado derecho.

¿Qué vestía Edher Saiin?

El día que desapareció en las calles del Centro Histórico, el menor vestía una playera de color amarillo con la imagen estampada de un pesonaje y un short.

Las autoridades piden a los comerciantes, vecinos y ciudadanos que transitan por la alcaldía Cuauhtémoc hacer memoria por si recuerdan haber visto a un menor con esta ropa o con la lesión visible en la frente durante los últimos días.

Canales oficiales para aportar información

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX puso a disposición de la ciudadanía los números telefónicos (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082 para recibir cualquier reporte anónimo.

También se puede acudir directamente a las oficinas de búsqueda ubicadas en la calle Doctor Río de la Loza número 114, en la colonia Doctores, donde se concentra la investigación para dar con el paradero del niño.