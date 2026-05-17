Tragedia en Iztapalapa: Así se vio el fuerte incendio que consumió una bodega en Leyes de Reforma

Equipos de emergencia se movilizaron la mañana de este 17 de mayo, luego de un fuerte incendio que acabó por completo con un negocio que almacenaba madera y plástico en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX).

Las llamas se propagaron tan rápido que en cuestión de minutos el área de aproximadamente 600 m se incendió por completo. Hasta el momento no se reportan lesionados.

🔥 Fuerte incendio en Iztapalapa



Una bodega de más de 1,200 m² en la colonia Leyes de Reforma fue consumida por el fuego, generando una columna de humo de gran alcance visible desde distintos puntos de la #CDMX 🚨



Bomberos trabajan con espuma química para evitar la propagación;… pic.twitter.com/rmqDeHgyOQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 17, 2026

Imágenes: Fuerte incendio en Iztapalapa hoy 17 de mayo

El siniestro ocurrió en un negocio ubicado entre las 16 de Marzo de 1861 y Av. Leyes de Reforma, en la colonia Leyes de Reforma 3ª Sección, lo que provocó una gran columna de humo visible en varios puntos de la ciudad.

Se desconoce qué originó las llamas; sin embargo, los primeros reportes apuntan a que se trató de material inflamable que entró en contacto con huacales de madera y plástico.

Alrededor de las 12:00 horas, el Jefe Vulcano Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, informó que el incendio fue controlado y que posteriormente inició la etapa de enfriamiento en el predio, el cual era utilizado como bodega de materiales reciclables.

¿Cuántos heridos dejó el incendio en Iztapalapa?

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, ya que el lugar se encontraba vacío al momento del incendio, según primeros reportes.

De manera preventiva, fueron evacuados habitantes de 16 viviendas aledañas al lugar del siniestro. Las autoridades mantienen el operativo en la zona.