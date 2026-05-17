Hombre muere atropellado en Avenida Miguel Ángel de Quevedo | Mientras Dormía

La madrugada de hoy domingo 17 de mayo de 2026, un hombre de la tercera edad murió tras ser atropellado por un camión de transporte público en la alcaldía Coyoacán, de la Ciudad de México (CDMX), mientras usted dormía.

¿Qué pasó en Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo hoy?

El trágico suceso ocurrió en el cruce de las avenidas Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, en la colonia Copilco. Automovilistas y peatones pidieron apoyo a los servicios de emergencia después de que vieron al hombre debajo de la unidad.

Los primeros reportes indican que la víctima quedó atrapada bajo la escalinata delantera del camión. A pesar de que paramédicos acudieron y trataron de brindarle atención médica, sólo pudieron confirmar que ya no tenía signos vitales.

Chofer de transporte público queda detenido tras accidente en Coyoacán

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para permitir las labores de los peritos, así como para evitar riesgos a peatones y automovilistas. La circulación quedó afectada por unos minutos en lo que el personal forense levantaba el cuerpo y realizaba las diligencias correspondientes.

Además, el conductor quedó detenido y fue presentado al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica e investigarán las condiciones en las que sucedió el atropellamiento.

Reportan inundación por aguas negras en la avenida San Lorenzo

Una enorme fuga de aguas negras sucedió en la alcaldía Iztapalapa, concretamente en Avenida San Lorenzo, casi esquina con calle Estrella.

Una planta de tratamiento se desbordó debido a una falla eléctrica en las bombas, lo que causó que las aguas residuales salieran de la instalación y taparan las alcantarillas de la zona.

El nivel del agua inundó el estacionamiento de una unidad habitacional en las cercanías. Los habitantes salieron de sus casas para ver cómo se comportaba el paso del agua y evitar posibles complicaciones.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y de Protección Civil de la alcaldía llegó al punto y realizó trabajos de desazolve para contener la emergencia.

Las labores para limpiar el drenaje duraron varias horas. A pesar del nivel acumulado de aguas negras, no hubo personas lesionadas ni afectaciones mayores a las viviendas.

