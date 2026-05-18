Tráfico y Marchas CDMX: Conoce las movilizaciones programadas para este lunes

Un grupo de mujeres mantiene un plantón y bloqueo total a la circulación en el cruce de la avenida Doctor Río de la Loza y Digna Ochoa, justo a las afueras de las oficinas centrales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La protesta, que suma ya cuatro días consecutivos, ha colapsado el tránsito en esta zona de la colonia Doctores.

Para impedir el paso vehicular, las manifestantes han instalado una camioneta atravesada en la vialidad, además de colocar tiendas de campaña y cercos con alambre de púas. El motivo de la movilización es la exigencia de justicia y avances reales en diversas carpetas de investigación relacionadas con delitos de violencia familiar, acusando omisiones por parte de las autoridades.