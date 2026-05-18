Tráfico y Marchas CDMX: Conoce las movilizaciones programadas para este lunes
Este lunes 18 de mayo, la CDMX enfrentará marchas, percances viales y tráfico; sigue el reporte EN VIVO para que no llegues tarde a tu destino.
La CDMX podría enfrentar marchas, percances viales, tráfico y cierres este lunes 18 de mayo e inicio de semana, esto debido a exigencias y diferentes situaciones en la capital del país.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO para que no llegues tarde a tu lugar de destino.
Tráfico y Marchas CDMX: Conoce las movilizaciones programadas para este lunes
Bloqueo en Dr. Río de la Loza y Digna Ochoa
Un grupo de mujeres mantiene un plantón y bloqueo total a la circulación en el cruce de la avenida Doctor Río de la Loza y Digna Ochoa, justo a las afueras de las oficinas centrales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La protesta, que suma ya cuatro días consecutivos, ha colapsado el tránsito en esta zona de la colonia Doctores.
Para impedir el paso vehicular, las manifestantes han instalado una camioneta atravesada en la vialidad, además de colocar tiendas de campaña y cercos con alambre de púas. El motivo de la movilización es la exigencia de justicia y avances reales en diversas carpetas de investigación relacionadas con delitos de violencia familiar, acusando omisiones por parte de las autoridades.
¡Iniciamos la semana con manifestaciones!
La vialidad en la calle República de Cuba se encuentra completamente interrumpida a la altura del Callejón Héroes del 57, en la zona centro de la alcaldía Cuauhtémoc. La presencia de un grupo de manifestantes impide el paso vehicular en este punto, lo que ya genera afectaciones al tránsito y retrasos para quienes se desplazan por las inmediaciones de la colonia Centro.
Para evitar el congestionamiento, las autoridades de tránsito recomiendan a los automovilistas utilizar vías alternas como José María Izazaga o la calle de Tacuba.