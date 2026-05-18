Rescatan a cuatro personas atrapadas en elevador de la Torre Latinoamericana (VIDEO)

Una noche de paseo dominical se transformó en minutos de angustia en el corazón de la Ciudad de México. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos desplegaron un operativo de emergencia este fin de semana tras reportarse una falla mecánica en uno de los rascacielos más emblemáticos de la capital, donde cuatro personas quedaron atrapadas dentro de un ascensor.

El incidente ocurrió la noche del pasado domingo en la Torre Latinoamericana, ubicada en el cruce de las avenidas Juárez y Eje Central, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que desató una rápida movilización de los cuerpos de rescate hacia las alturas del edificio.

El operativo de rescate en el Centro Histórico

La alerta movilizó de inmediato a las unidades operativas de los "vulcanos", quienes aplicaron protocolos de seguridad vertical para acceder a la cabina afectada y poner a salvo a los usuarios. El Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, Juan Manuel Pérez Cova, compartió en sus redes sociales el video del momento exacto del rescate, donde se observa a los elementos coordinar las maniobras técnicas para la extracción segura de los civiles.

Tras concluir con éxito el operativo, el jefe de los bomberos aseguró que la intervención rápida evitó complicaciones de salud en las víctimas, confirmando que no se registraron personas heridas ni con crisis nerviosas mayores, más allá del susto provocado por el encierro.

#AlMomento, informo que atendimos el rescate de cuatro personas atrapadas en un elevador, en la Torre Latinoamericana.

No se reportan personas lesionadas.#ServicioConcluido@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/H6WyHTdf5s — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 18, 2026

Bajo investigación la causa de la falla mecánica

A pesar de la difusión de las imágenes en redes sociales, las autoridades capitalinas y la administración del propio inmueble histórico no han precisado cuánto tiempo permanecieron atrapadas las cuatro personas antes de que llegara el auxilio, ni el piso exacto donde se detuvo el elevador.

Especialistas técnicos e ingenieros de mantenimiento de la Torre Latinoamericana mantienen bajo revisión la estructura y los sistemas eléctricos del ascensor para determinar la causa exacta de la avería y prevenir futuros incidentes en este punto que recibe a miles de turistas locales y extranjeros de manera diaria.