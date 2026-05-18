Interceptan lancha en costas de Chiapas con tonelada y media de cocaína; hubo cinco arrestados

Este lunes 18 de mayo autoridades confirmaron el golpe contra una lancha de droga en aguas de Chiapas.

Personal de la Secretaría de Marina detectó y detuvo una embarcación menor que navegaba a gran velocidad por vía marítima, transportando un cargamento masivo de drogas que tenía como destino final la distribución en el mercado ilegal.

Como parte de las acciones para impedir el trasiego de drogas por mar, elementos de @SEMAR_mx realizaron el sexto aseguramiento consecutivo de droga en altamar y detuvieron a cinco personas en aguas de Chiapas.



Se aseguraron 50 bultos con 1.5 toneladas de cocaína y una… pic.twitter.com/j0c5aL2Tn9 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 18, 2026

Detienen a cinco por lancha con droga en Chiapas

El operativo se ejecutó en altamar, donde las patrullas oceánicas de la Semar ubicaron la lancha mediante sistemas de radar y vigilancia aérea.

Al percatarse de la presencia militar, los tripulantes intentaron realizar maniobras de evasión; sin embargo, los marinos lograron cerrarles el paso y abordar la estructura.

En el lugar fueron arrestados cinco hombres que se encargaban de la navegación y custodia de la mercancía.

Decomisan cincuenta bultos de cocaína bajo la lona

Al momento de realizar la inspección física de la lancha, los uniformados localizaron un cargamento compuesto por 50 bultos sellados, cuyas características correspondían a los empaques habituales utilizados para proteger la droga de la humedad del mar.

Tras abrir los paquetes y realizar las pruebas químicas correspondientes, se confirmó que el peso total sumaba 1.5 toneladas de cocaína.

Marina suma seis decomisos de droga

Con esta intervención, el personal naval suma su sexto decomiso consecutivo de sustancias ilícitas en zonas de altamar en lo que va de las últimas semanas.

Las costas de Chiapas y Oaxaca se han convertido en pasillos constantes para el trasiego de drogas provenientes de Sudamérica, lo que ha obligado a mantener buques de vigilancia permanente.

¿De cuánto fue el golpe contra criminales?

El impacto de esta incautación afecta directamente las finanzas de la organización criminal dueña de la lancha. El Gabinete de Seguridad federal calculó que el valor comercial de la tonelada y media de cocaína en las calles supera los 612 millones de pesos.

A esta cifra se le debe sumar la pérdida de la embarcación con motores fuera de borda de alta potencia que quedó incautada por las fuerzas federales.

Golpe al narcotráfico en aguas de Chiapas: elementos de la Marina aseguraron 1.5 toneladas de cocaína, 50 bultos y una embarcación en altamar.



Cinco personas fueron detenidas. La afectación económica para grupos delictivos supera los 612 millones de pesos.… pic.twitter.com/FfXzuzafuW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 18, 2026

Investigan origen de la droga

Toda la droga recuperada, la lancha y los cinco civiles detenidos fueron trasladados a puerto para ser presentados formalmente ante las autoridades correspondientes del Ministerio Público.