¡Hasta 8 kilos! Cae en el AICM hombre que ocultaba cocaína en silla de ruedas

Un intento por ingresar droga al país terminó descubierto en uno de los puntos más vigilados de la capital. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control vinculó a proceso a Adrián “N”, señalado por su probable responsabilidad en un delito contra la salud, luego de que autoridades encontraran varios paquetes de cocaína escondidos dentro de una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La detención ocurrió en la Terminal 2 del aeropuerto capitalino, donde elementos de la Secretaría de Marina realizaban labores de inspección como parte de los operativos permanentes del Gabinete de Seguridad federal.

Hallaron ocho kilos de cocaína entre las costuras

De acuerdo con la información oficial, los marinos revisaron la silla de ruedas en la que se transportaba el hombre y detectaron anomalías en la estructura. Durante la inspección localizaron ocho paquetes de plástico ocultos entre las costuras del aparato.

Las autoridades detallaron que el contenido correspondía a aproximadamente ocho kilogramos de cocaína, por lo que Adrián “N” fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

El aseguramiento llamó la atención por la forma en que presuntamente intentaron ocultar la droga, utilizando un objeto de asistencia médica para tratar de evadir los controles de seguridad en una de las terminales aéreas más transitadas del país.

FGR obtiene prisión preventiva para hombre que traía cocaína en silla de ruedas

Tras integrar la carpeta de investigación, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la Ciudad de México presentó los datos de prueba ante un juez, quien determinó vincular a proceso al imputado.

Además, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado permanecerá detenido mientras avanzan las investigaciones.

La autoridad judicial también fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que la FGR podrá continuar recabando pruebas relacionadas con el caso.

AICM mantiene operativos contra el narcotráfico

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se mantiene como uno de los principales puntos de revisión para autoridades federales debido al constante flujo de pasajeros nacionales e internacionales.

En los últimos años, distintas corporaciones federales han reforzado las inspecciones dentro de las terminales aéreas para detectar narcóticos, dinero ilícito y posibles redes de tráfico internacional.

La FGR recordó que, conforme al debido proceso, Adrián “N” debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.