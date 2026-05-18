¡Transportistas colapsan calles de CDMX! A esta hora inicia la megamarcha de la ANTAC; calles cerradas y alternativas viales

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y otros colectivos, tomarán las calles de la Ciudad de México este 20 de mayo 2026 para exigirle al Gobierno respuestas claras a cada una de sus peticiones, pero ¿a qué hora inicia la megamarcha?

Colectivos de madres buscadores, maestros, campesinos, agricultores, ganaderos, entre otros, podrían unirse a las intensas movilizaciones de este miércoles.

¿A qué hora inicia la megmarcha de transportistas de este miércoles?

¡Qué no te tome por sorpresa! La megamarcha de transportistas y otras organizaciones comenzará a las 9:00 horas de este miércoles 20 de mayo 2026 en el Ángel de la Independencia.

Las y los manifestantes podrían llegar minutos antes de la hora acordada, por lo que el caos vial podría comenzar antes de las 9 de la mañana.

La ANTAC convocó a una nueva concentración el próximo 20 de mayo en el Ángel de la Independencia.



Buscan sumar a madres buscadoras, maestros, campesinos, agricultores, ganaderos y transportistas en una movilización con sectores que consideran “ignorados por este régimen”.… pic.twitter.com/5ru3r7uuCw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 13, 2026

Calles afectadas por la megamarcha de transportistas en CDMX

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) reveló que la megamarcha de este miércoles 1 de junio comenzará en el Ángel de la Independencia, por lo que podría provocar afectaciones en las siguientes calles:



Paseo de la Reforma : Afectaciones en los carriles centrales en ambos sentidos.

: Afectaciones en los en ambos sentidos. Florencia y Río Tiber: Calles transversales que conectan con la glorieta del Ángel , zona rosa y la colonia Cuauhtémoc.

Calles transversales que conectan con la , zona rosa y la colonia Cuauhtémoc. Av. Amberes y Lancaster: Accesos secundarios a Reforma; tráfico total en la zona.

La marcha de transportistas y otros colectivos también podrían afectar el cruce con Circuito Interior hasta la Glorieta de la Diana Cazadora y la glorieta del Ahuehuete.

Aunque los transportistas no han confirmado el lugar en el que finalizará la megamarcha de la ANTAC, esta podría culminar en el Zócalo CDMX.

¿Habrá afectaciones en el transporte público por la marcha de transportistas?

En caso de que las y los transportistas avancen hasta el centro, algunas rutas del Metrobús podrían verse afectadas por la presencia de manifestantes en la zona, pero ¿cuáles son?



Metrobús Línea 1, Insurgentes

Metrobús Línea 7, Reforma

Rutas alternas por megamarcha de transportistas en CDMX este miércoles

Estas son algunas alternativas viales por la megamarcha de la ANTAC y otros colectivos para este 20 de mayo 2026:

