Caos de lunes en el Metro CDMX: Reporte oficial de retrasos y avance de trenes este 18 de mayo
¡Toma precauciones! Inicia la semana y te traemos el reporte oficial del Metro CDMX. Revisa el avance de trenes, estaciones saturadas y los avisos de la cuenta oficial en tiempo real para este lunes 18 de mayo.
Arranca una nueva semana y este lunes 18 de mayo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registra la alta afluencia característica de las horas pico matutinas. Para que puedas planificar tu ruta y evitar contratiempos, es fundamental conocer los reportes oficiales antes de ingresar a los andenes.
En este Live Blog de Azteca Noticias te compartimos minuto a minuto las actualizaciones emitidas por la cuenta oficial del Metro CDMX. Conoce los tiempos de espera, el estatus de las líneas y los incidentes operativos que podrían retrasar tu traslado.
Caos de lunes en el Metro CDMX: Reporte oficial de retrasos y avance de trenes este 18 de mayo
Afluencia alta en siete Líneas
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 8, 9, 12 y B.
Comienza el servicio en el Metro CDMX
Comienza el servicio en el Transporte Colectivo Metro de la capital para este lunes 18 de mayo. Se espera una temperatura máx de 26° C y una mín de 13° C.