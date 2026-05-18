Caos de lunes en el Metro CDMX: Reporte oficial de retrasos y avance de trenes este 18 de mayo

Arranca una nueva semana y este lunes 18 de mayo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registra la alta afluencia característica de las horas pico matutinas. Para que puedas planificar tu ruta y evitar contratiempos, es fundamental conocer los reportes oficiales antes de ingresar a los andenes.

En este Live Blog de Azteca Noticias te compartimos minuto a minuto las actualizaciones emitidas por la cuenta oficial del Metro CDMX. Conoce los tiempos de espera, el estatus de las líneas y los incidentes operativos que podrían retrasar tu traslado.