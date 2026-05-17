Ya se habían robado dos coches: Caen dos en taxi tras asaltar con cuchillo en La Magdalena Contreras, CDMX

Los recorridos de vigilancia en la alcaldía La Magdalena Contreras, CDMX, permitieron sacar de las calles a dos hombres señalados por robo con violencia.

El arresto ocurrió luego de que un vecino de 33 años pidiera auxilio a las patrullas en el cruce de las calles Nogal y Totolapan, en la colonia Ixtlahualtongo, tras haber sido encañonado con un arma punzocortante.

¿Cómo detuvieron a los señalados por robo en La Magdalena Contreras?

La víctima detalló a los policías de la SSC que momentos antes, dos hombres se le acercaron, lo amenazaron con un cuchillo y le quitaron su dinero en efectivo. Tras conseguir su cometido, los delincuentes subieron a un taxi color blanco con rosa y aceleraron para perderse entre las calles de la colonia.

Con las señas particulares del automóvil, los oficiales iniciaron un cerco de búsqueda por la zona.

Policías de la CDMX detienen a los sopechosos con dinero y arma blanca

Calles más adelante, los policías ubicaron el taxi en circulación y le cerraron el paso para impedir que los ocupantes bajaran a pie. Siguiendo el protocolo, los agentes obligaron a los sospechosos, de 45 y 31 años, a descender para una revisión.

Dentro del carro encontraron un cuchillo de unos 15 centímetros de largo y los billetes que el afectado reconoció de inmediato como suyos.

El taxi estaba boletinado por robo de autos

El arresto trajo consigo más descubrimientos para las autoridades locales. Al revisar las placas y las características del taxi rosa, la base de datos arrojó que la unidad y los dos sujetos están vinculados con el robo de dos vehículos estacionados.

Estos robos ocurrieron los días 11 y 14 de mayo de este 2026 en las colonias San Nicolás Totolapan y Santa Teresa, por lo que el auto ya era rastreado mediante cámaras de vigilancia.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Derivado de los trabajos implementados para el combate a los delitos de alto impacto, en calles de la alcaldía @ALaMagdalenaC, oficiales de la #SSC detuvieron a dos hombres que, al parecer, despojaron de dinero en efectivo a un ciudadano y aseguraron un… pic.twitter.com/J1wD9KGlpg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 17, 2026

Un ojo morado y antecedentes en prisión

Durante la inspección, los oficiales notaron que el detenido de 31 años tenía una lesión visible en el rostro. Un médico legista determinó que se trataba de un golpe en el ojo izquierdo que no requería hospitalización.

Al revisar sus nombres en la plataforma policial, se descubrió que el sujeto de 45 años estuvo preso en 2023 por violencia familiar, mientras que el de 31 años tiene registros en el sistema penitenciario desde 2019 por robo a negocio y delitos contra la salud.